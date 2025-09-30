- Hoy:
¿A qué hora juega Manchester City vs Mónaco y qué canal transmite la Champions League?
Revisa a qué hora se juega el partido entre Manchester City vs Mónaco, correspondiente a la fecha 2 de la fase liga de la Champions League.
Se viene el partido entre Manchester City vs Mónaco por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League. El partido programado para este miércoles 1 de octubre en el Estadio Luis II promete muchas emociones de principio a fin, por lo que a continuación te mostramos todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.
¿A qué hora juega Manchester City vs Mónaco?
En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Manchester City vs Mónaco, válido por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League:
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)
- España: 9:00 p. m.
¿Qué canal transmite el partido de Manchester City vs Mónaco EN VIVO?
Para poder ver el partido Manchester City vs Mónaco EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Brasil: Zapping, Claro TV, +Max Brazil, Sky+, Vivo Play, Space Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- México: Max Mexico, Amazon Prime Video
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- Estados Unidos: Paramount+, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA, UniMás
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN2 Colombia
¿Cómo llegan Manchester City y Mónaco?
Manchester City llega a este partido con una goleada por 5-1 sobre Burnley por la Premier League, lo que les llena de confianza para poder sacar un gran resultado de visita por la Champions League. En la primera jornada de la fase liga, el equipo de Pep Guardiola superó al Napoli.
Por su parte, Mónaco viene de caer 3-1 frente a Lorient por la Ligue 1, mientras que en la primera jornada de la liga de campeones fue goleado por Brujas. De esta manera, buscará revertir la situación en el torneo de la UEFA y recuperar el camino.
