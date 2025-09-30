0
EN VIVO
Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras victoria de Cristal

¿A qué hora juega Barcelona vs PSG y dónde ver partido por Champions League?

Conoce horarios y canales de transmisión para ver el partido Barcelona vs. PSG, por la Fase Liga de la Champions League desde el estadio Olímpico de Montjuic.

Wilfredo Inostroza
Barcelona y PSG se enfrentan por la Champions League
Barcelona y PSG se enfrentan por la Champions League | Composición: Líbero
COMPARTIR

Barcelona y PSG, dos de los equipos que mejor fútbol muestran en Europa, se enfrentan este miércoles 1 de octubre, por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Olímpico de Montjuic y promete emociones de principio a fin.

Real Madrid y Barcelona juegan por el Clásico de LaLiga.

PUEDES VER: Real Madrid vs Barcelona por LaLiga: fecha, día, hora y canal confirmado del Clásico

¿A qué hora juega Barcelona vs PSG?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00
  • Bolivia y Venezuela: 15:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00
  • México: 13:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Nueva York y Miami) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España y Francia: 21:00

¿Dónde ver Barcelona vs PSG?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus

Barcelona vs PSG: previa del partido

El elenco 'culé' llega motivado tras su victoria ante la Real Sociedad del último fin de semana, que le permitió ser líder en solitario de LaLiga. Además busca su segunda victoria en la presente Champions League.

Por su parte, el cuadro parisino también atraviesa un buen momento: es puntero en la Ligue 1 y se muestra sólido en todas sus líneas. Ousmane Dembéle, reciente Balón de Oro, será baja por lesión.

Barcelona vs PSG por Champions League

Barcelona se enfrenta al PSG por Champions League.

Estos equipos se han enfrentado en 15 ocasiones, con seis victorias para el Barcelona, cinco del Bayern y cuatro empates. En su último duelo, la escuadra francesa ganó 4-1 como visitante.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este martes 30 de septiembre

  2. ¿No sigue? La noticia que recibió Christian Cueva tras volver a Ecuador: "Hemos sido notificados..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano