¿A qué hora juega Barcelona vs PSG y dónde ver partido por Champions League?

Barcelona y PSG, dos de los equipos que mejor fútbol muestran en Europa, se enfrentan este miércoles 1 de octubre, por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Olímpico de Montjuic y promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Barcelona vs PSG?

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (Nueva York y Miami) y 12:00 (Los Ángeles)

España y Francia: 21:00

¿Dónde ver Barcelona vs PSG?

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Barcelona vs PSG: previa del partido

El elenco 'culé' llega motivado tras su victoria ante la Real Sociedad del último fin de semana, que le permitió ser líder en solitario de LaLiga. Además busca su segunda victoria en la presente Champions League.

Por su parte, el cuadro parisino también atraviesa un buen momento: es puntero en la Ligue 1 y se muestra sólido en todas sus líneas. Ousmane Dembéle, reciente Balón de Oro, será baja por lesión.

Barcelona se enfrenta al PSG por Champions League.

Estos equipos se han enfrentado en 15 ocasiones, con seis victorias para el Barcelona, cinco del Bayern y cuatro empates. En su último duelo, la escuadra francesa ganó 4-1 como visitante.