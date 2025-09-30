Las 4 bajas confirmadas del PSG para enfrentar al FC Barcelona por la Champions League

La mala racha de lesiones del FC Barcelona se trasladó al PSG. La nómina de convocados de Luis Enrique confirmó que serán cuatro bajas importantes para la nueva fecha de la Champions League. Los actuales campeones del torneo no podrán contar con sus estrellas habituales, lo mismo que ocurre en el cuadro catalán que sufrirá las sensibles ausencia de Raphinha y Joan García en el arco.

Para la presente temporada, el Barcelona de Hansi Flick espera finalmente alzar la 'orejona', pero para encaminarse a ello, debe seguir sumando puntos y su próximo rival es el poderoso PSG de Luis Enrique. Horas antes del encuentro en España, se anunció quiénes no serán parte del plantel que viaja a la ciudad de Barcelona.

PSG anuncia las bajas para el partido ante el Barcelona

En la segunda fecha de la UEFA Champions League, el partido entre FC Barcelona y PSG promete ser de alto voltaje. A pesar de las bajas de ambos equipos, Luis Enrique y Hansi Flick intentarán suplir estar ausencia para llevarse los tres puntos a casa.

A través de sus redes sociales, el París Saint-Germain confirmó que no podrá contar con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos y Désiré Doué, quienes quedaron fuera de la convocatoria debido a sus lesiones.

PSG llega con grandes ausencias a Barcelona. | Foto: X/PSG_inside

Cómo llegan el PSG y el Barcelona

El FC Barcelona contará con el regreso de Lamine Yamal y llega al partido ante el PSG luego de recuperar el liderato en LaLiga tras vencer a la Real Sociedad como locales por 2 a 1. En la primera fecha de la Champions League, el FC Barcelona venció de visitante al Newcastle con una gran actuación de Marcus Rashford.

Por su parte, el París Saint-Germain de Luis Enrique también llega como líder de la Ligue 1 con un total de 15 puntos, seguido por Lyon, Marsella y Mónaco. Como se recuerda, en su debut en la Champions League, el PSG derrotó sin problemas al Atalante por goleada de 4 a 0.