Barcelona vs. PSG: las alineaciones que preparan Hansi Flick y Luis Enrique en la Champions League
Barcelona recibe al PSG por la Champions League 2025/26. Repasa las alineaciones que mandarán al campo Hansi Flick y Luis Enrique para quedarse con el triunfo.
En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona de Lamine Yamal recibirá al PSG por la fecha número 2 de la UEFA Champions League y será sin duda alguna el partido más esperado de toda la jornada. Revisa a continuación las alineaciones que preparan Hansi Flick y Luis Enrique para quedarse con los tres puntos en Cataluña y subir peldaños en la tabla de posiciones del campeonato de clubes más importante de Europa.
Posible alineación del Barcelona
- Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
Lamine Yamal es la principal estrella del Barcelona.
Hansi Flick sabe que hacer respetar su casa es primordial si quiere salir campeón de la Champions League, por ello en la Fase de Liga no guardará nada y saldrá con toso su arsenal para este partidazo ante el París Saint-Germain. El entrenador alemán espera que con Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres en ataque puedan complicar a la defensa rival, sobre todo porque los de Francia llegan con varias bajas en el plantel.
Posible alineación del PSG
- Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.
El PSG no podrá contar con Ousmane Dembelé.
Por su parte, como se mencionó líneas atrás, Luis Enrique tendrá todo un dolor de cabeza al momento de mandar su oncena al campo debido a que tiene varios futbolistas lesionados, entre ellos Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembelé, actual ganador del Balón de Oro. Por ello, la ofensiva del PSG se ha visto seriamente mermada y Barcelona es ligeramente favorito para llevarse el triunfo en casa.
¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. PSG?
El partido entre Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League está programado para que empiece a las 14.00 horas de Perú. Mientras que la transmisión del emocionante compromiso irá mediante ESPN para toda Sudamérica y también podrás verlo vía Disney Plus, si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.
