Barcelona vs. PSG: las alineaciones que preparan Hansi Flick y Luis Enrique en la Champions League

Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO vía L1 MAX
Barcelona recibe al PSG por la Champions League 2025/26. Repasa las alineaciones que mandarán al campo Hansi Flick y Luis Enrique para quedarse con el triunfo.

Francisco Esteves
En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona de Lamine Yamal recibirá al PSG por la fecha número 2 de la UEFA Champions League y será sin duda alguna el partido más esperado de toda la jornada. Revisa a continuación las alineaciones que preparan Hansi Flick y Luis Enrique para quedarse con los tres puntos en Cataluña y subir peldaños en la tabla de posiciones del campeonato de clubes más importante de Europa.

Posible alineación del Barcelona

  • Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
Hansi Flick sabe que hacer respetar su casa es primordial si quiere salir campeón de la Champions League, por ello en la Fase de Liga no guardará nada y saldrá con toso su arsenal para este partidazo ante el París Saint-Germain. El entrenador alemán espera que con Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres en ataque puedan complicar a la defensa rival, sobre todo porque los de Francia llegan con varias bajas en el plantel.

Posible alineación del PSG

  • Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.
Por su parte, como se mencionó líneas atrás, Luis Enrique tendrá todo un dolor de cabeza al momento de mandar su oncena al campo debido a que tiene varios futbolistas lesionados, entre ellos Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembelé, actual ganador del Balón de Oro. Por ello, la ofensiva del PSG se ha visto seriamente mermada y Barcelona es ligeramente favorito para llevarse el triunfo en casa.

¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. PSG?

El partido entre Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League está programado para que empiece a las 14.00 horas de Perú. Mientras que la transmisión del emocionante compromiso irá mediante ESPN para toda Sudamérica y también podrás verlo vía Disney Plus, si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

