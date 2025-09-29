Real Madrid vs Kairat Almaty EN VIVO por ESPN: pronóstico, horario y dónde ver la Champions League

Partido único en la Champions League entre Real Madrid vs Kairat Almaty de Kazajistán. Ambos elencos se verán cara a cara por primera vez en la historia del certamen UEFA, por lo que aficionados no querrán perderse estos 90 minutos. Dicho cotejo se disputará el martes 30 de septiembre a partir de las 11:45 hora peruana (16:45 horas GMT) con la transmisión de ESPN.

El cuadro blanco emprendió su viaje más largo de la historia: 11 horas de vuelo. Almaty, ciudad de Kazajistán, se encuentra a 6000 km. de la capital española, por lo que la logística madridista ha sido planificada cuidadosamente en busca de recuperar a cada uno de los jugadores y que se encuentren en óptimas condiciones para el partido.

Luego del golpe que vivieron en el derbi ante Atlético de Madrid, ahora la 'Casa Blanca' pondrá el foco en uno de los torneos que le asienta bien: UEFA Champions League. El equipo liderado por Xabi Alonso tratará de dar reposo a ciertos jugadores como Kylian Mbappé, quien ha afrontado una seguidilla de partidos en la temporada.

Sin embargo, es la gran oportunidad de varios futbolistas con escasos minutos entre los cotejos de LaLiga y Champions League. Es por ello, que jugadores como Rodrygo, Brahim, Bellingham, entre otros; se perfilan a ser titulares ante un conjunto que debutó con derrota ante Sporting Lisboa por 4-1.

Por el lado de Kairat Almaty, es su debut en este certamen UEFA y ante el mar de hinchas que se harán presente en el Ortalyq stadion. Este elenco tendrá su primer cotejo en condición de local, por lo que buscará dar el golpe y darle una alegría a sus fieles aficionados.

Real Madrid anuncia partido ante Kairat Almaty por la Champions League.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Kairat?

El partido entre Real Madrid vs Kairat se juega este martes 30 de septiembre en el Ortalyq stadion de Kazajistán. Ambos elencos buscarán los tres puntos a como de lugar, siendo el equipo blanco quien tiene la responsabilidad de ganar por la jerarquía e historia que lo han caracterizado durante décadas.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat?

Este compromiso de Real Madrid por Champions League inicia a partir de las 11:45 hora peruana (16:45 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10:45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11:45 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 12:45 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 13:45 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Kairat?

El partido entre Real Madrid vs Kairat se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Disney Plus y DGO a través de tu teléfono móvil, SmarTV y PC.

Real Madrid vs Kairat: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Kairat Almaty en esta jornada de Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE KAIRAT Betsson 42.00 11.00 1.09 Betano 32.00 11.75 1.10 Bet365 23.00 11.00 1.08 1XBet 33.00 12.30 1.11 Doradobet 31.00 10.00 1.09

Posible alineación de Real Madrid vs Kairat

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Brahim o Gonzalo y Vinicius o Rodrygo.

Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mryinskiy, Monteiro, Gromyko; Satpayev.