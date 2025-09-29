¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt y dónde ver la Champions League?

Atlético de Madrid se enfrentará al Eintracht Frankfurt en la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League 2025/2026 este martes 30 de septiembre de 2025 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, España. Descubre todos los detalles de este emocionante partido que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt?

Perú, Ecuador y Colombia: 14:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 15:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 p.m.

México: 13:00 p.m.

Estados Unidos: 15:00 p.m. (Nueva York y Miami) y 12:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 21:00 p.m.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt?

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Brasil: Max Brazil

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: Caliente TV y Amazon Prime

Estados Unidos: Paramount+, Prime Video y ViX

Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt: previa del partido

Atlético de Madrid llegará a este enfrentamiento contra Eintracht Frankfurt luego de vencer 5 a 2 al Real Madrid en el clásico madrileño de LaLiga. Además, tiene una racha de 6 partidos sin perder en el campeonato local, por lo que llega con un gran rendimiento.

Sin embargo, también ha tenido derrotas en la Champions League, ya que en la primera fecha perdió 3 a 2 ante Liverpool, por lo que espera triunfar en esta segunda jornada bajo la dirección de Diego Simeone.

Por el lado de Frankfurt, el equipo alemán se enfrentará al Atlético de Madrid tras una gran victoria por 6 a 4 sobre el Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, en la Bundesliga ha sufrido dos derrotas consecutivas ante el Unión Berlín y el Bayer Leverkusen.

A diferencia de su rival de turno, Eintracht Frankfurt venció en su primer partido en esta nueva edición de la Champions League, donde golearon 5 a 1 a Galatasaray de Turquía.