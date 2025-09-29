¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat y dónde ver por la Champions League?

Por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026, Real Madrid mide fuerzas ante Kairat este martes 30 de setiembre, desde el estadio Ortalyq Stadion, en la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Repasa todos los detalles de este partido que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat?

Perú, Ecuador y Colombia: 11:45

Bolivia y Venezuela: 12:45

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:45

México: 10:45

Estados Unidos: 12:45 (Nueva York y Miami) y 9:45 (Los Ángeles)

España: 18:45

¿Dónde ver Real Madrid vs Kairat?

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: TNT Sports, TNT GO, MAX, Prime Video y tabiii

Estados Unidos: Paramount+, Prime Video, ViX, UniMás y TUDN USA

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y tabii

Real Madrid vs Keirat: previa del partido

Real Madrid buscará reividincarse tras su dura derrota por 5-2 ante Atlético Madrid en el derbi y ahora buscará su segundo triunfo en la presente edición de la Champions League.

Por su parte, el cuadro kazajo jugará por primera vez la instancia principal del torneo europeo y apunta a dar el golpe ante el club más ganador del viejo continente.

Real Madrid se enfrenta en Almaty. Foto: AFP.

Recordemos que el equipo local juega en la ciudad de Almaty, que geográficamente está ubicado en Asia y la delegación 'merengue debió viajar alrededor de 10 horas.