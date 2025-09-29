0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat y dónde ver por la Champions League?

Real Madrid se enfrenta a Kairat, por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions Lague 2025-2026. Conoce horarios y canales para ver el partido.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid visita a Kairat por la Champions League
Real Madrid visita a Kairat por la Champions League | Composición: Líbero
COMPARTIR

Por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026, Real Madrid mide fuerzas ante Kairat este martes 30 de setiembre, desde el estadio Ortalyq Stadion, en la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Repasa todos los detalles de este partido que promete emociones de principio a fin.

Alianza Lima está interesado en fichar a destacada figura de Racing

PUEDES VER: Alianza Lima ya piensa en el 2026 y quiere fichar a jugador de Racing: "Él ha manifestado..."

¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 11:45
  • Bolivia y Venezuela: 12:45
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:45
  • México: 10:45
  • Estados Unidos: 12:45 (Nueva York y Miami) y 9:45 (Los Ángeles)
  • España: 18:45

¿Dónde ver Real Madrid vs Kairat?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: TNT Sports, TNT GO, MAX, Prime Video y tabiii
  • Estados Unidos: Paramount+, Prime Video, ViX, UniMás y TUDN USA
  • España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y tabii

Real Madrid vs Keirat: previa del partido

Real Madrid buscará reividincarse tras su dura derrota por 5-2 ante Atlético Madrid en el derbi y ahora buscará su segundo triunfo en la presente edición de la Champions League.

Por su parte, el cuadro kazajo jugará por primera vez la instancia principal del torneo europeo y apunta a dar el golpe ante el club más ganador del viejo continente.

Real Madrid

Real Madrid se enfrenta en Almaty. Foto: AFP.

Recordemos que el equipo local juega en la ciudad de Almaty, que geográficamente está ubicado en Asia y la delegación 'merengue debió viajar alrededor de 10 horas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Erick Noriega recibió fuerte calificativo de medio brasileño tras partido Gremio vs Vitória: "Se..."

  2. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este lunes 29 de septiembre

  3. Jefferson Cáceres recibió durísima crítica de su DT por su expulsión: "Muy molesto..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano