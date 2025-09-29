- Hoy:
¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat y dónde ver por la Champions League?
Real Madrid se enfrenta a Kairat, por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions Lague 2025-2026. Conoce horarios y canales para ver el partido.
Por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026, Real Madrid mide fuerzas ante Kairat este martes 30 de setiembre, desde el estadio Ortalyq Stadion, en la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Repasa todos los detalles de este partido que promete emociones de principio a fin.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Kairat?
- Perú, Ecuador y Colombia: 11:45
- Bolivia y Venezuela: 12:45
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:45
- México: 10:45
- Estados Unidos: 12:45 (Nueva York y Miami) y 9:45 (Los Ángeles)
- España: 18:45
¿Dónde ver Real Madrid vs Kairat?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: TNT Sports, TNT GO, MAX, Prime Video y tabiii
- Estados Unidos: Paramount+, Prime Video, ViX, UniMás y TUDN USA
- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y tabii
Real Madrid vs Keirat: previa del partido
Real Madrid buscará reividincarse tras su dura derrota por 5-2 ante Atlético Madrid en el derbi y ahora buscará su segundo triunfo en la presente edición de la Champions League.
Por su parte, el cuadro kazajo jugará por primera vez la instancia principal del torneo europeo y apunta a dar el golpe ante el club más ganador del viejo continente.
Real Madrid se enfrenta en Almaty. Foto: AFP.
Recordemos que el equipo local juega en la ciudad de Almaty, que geográficamente está ubicado en Asia y la delegación 'merengue debió viajar alrededor de 10 horas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
