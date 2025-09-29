Partidos de hoy EN VIVO, martes 30 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 30 septiembre se disputará la segunda fecha de la Champions League. Además, continúa la programación del Mundial Sub 20 y también sigue su curso de la fecha 12 de la Liga 1. Para ello, aquí te dejamos los partidos de hoy y dónde ver en vivo la transmisión.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Sport Huancayo vs. Alianza Universidad L1 Max, Fanatiz 15:15 Juan Pablo II vs. ADT L1 Max, Fanatiz 19:30 Cusco vs. Deportivo Garcilaso L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Atalanta vs Club Brugge ESPN2, Disney+ 11:45 Kairat vs Real Madrid ESPN, Disney+ 14:00 Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt ESPN3, Disney+ 14:00 Marsella vs Ajax Disney+, ESPN6 14:00 Chelsea vs Benfica ESPN2, Disney+ 14:00 Inter vs Slavia Praha Disney+, ESPN7 14:00 Bodø / Glimt vs Tottenham ESPN 4, Disney+ 14:00 Galatasaray vs Liverpool Disney+, ESPN 5 14:00 Paphos vs Bayern München ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Egipto U20 vs Nueva Zelanda U20 DIRECTV Sports, DGO 15:00 Panamá U20 vs Ucrania U20 DIRECTV Sports, DGO 18:00 Chile U20 vs Japón U20 DIRECTV Sports, DGO 18:00 Corea del Sur U20 vs Paraguay U20 DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Newell's vs Estudiantes TNT Sports, Max Argentina

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Atlético Mineiro vs Juventude Fanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 21:00 Motagua vs Alajuelense Disney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Inter Miami vs Chicago Fire MLS Season Pass

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.