Tabla del Clausura y Acumulado tras victoria de Cristal

Partidos de hoy EN VIVO, martes 30 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este martes 30 de septiembre. Se juega la segunda fecha de la Champions League. Además, continúa el Mundial Sub 20.

Sandra Morales
Partidos de hoy martes 30 en las grandes ligas del mundo
Partidos de hoy martes 30 en las grandes ligas del mundo | FOTO: LIBERO
Este martes 30 septiembre se disputará la segunda fecha de la Champions League. Además, continúa la programación del Mundial Sub 20 y también sigue su curso de la fecha 12 de la Liga 1. Para ello, aquí te dejamos los partidos de hoy y dónde ver en vivo la transmisión.

Así marcha el Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

PUEDES VER: Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: tras goleada de Cristal a Ayacucho

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Sport Huancayo vs. Alianza UniversidadL1 Max, Fanatiz
15:15Juan Pablo II vs. ADTL1 Max, Fanatiz
19:30Cusco vs. Deportivo GarcilasoL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Atalanta vs Club BruggeESPN2, Disney+
11:45Kairat vs Real MadridESPN, Disney+
14:00Atlético Madrid vs Eintracht FrankfurtESPN3, Disney+
14:00Marsella vs Ajax Disney+, ESPN6
14:00Chelsea vs BenficaESPN2, Disney+
14:00Inter vs Slavia PrahaDisney+, ESPN7
14:00Bodø / Glimt vs TottenhamESPN 4, Disney+
14:00Galatasaray vs LiverpoolDisney+, ESPN 5
14:00Paphos vs Bayern MünchenESPN, Disney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Egipto U20 vs Nueva Zelanda U20DIRECTV Sports, DGO
15:00Panamá U20 vs Ucrania U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Chile U20 vs Japón U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Corea del Sur U20 vs Paraguay U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Newell's vs EstudiantesTNT Sports, Max Argentina

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Atlético Mineiro vs JuventudeFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Motagua vs AlajuelenseDisney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Inter Miami vs Chicago FireMLS Season Pass

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

