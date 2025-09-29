- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 30 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este martes 30 de septiembre. Se juega la segunda fecha de la Champions League. Además, continúa el Mundial Sub 20.
Este martes 30 septiembre se disputará la segunda fecha de la Champions League. Además, continúa la programación del Mundial Sub 20 y también sigue su curso de la fecha 12 de la Liga 1. Para ello, aquí te dejamos los partidos de hoy y dónde ver en vivo la transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Sport Huancayo vs. Alianza Universidad
|L1 Max, Fanatiz
|15:15
|Juan Pablo II vs. ADT
|L1 Max, Fanatiz
|19:30
|Cusco vs. Deportivo Garcilaso
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Atalanta vs Club Brugge
|ESPN2, Disney+
|11:45
|Kairat vs Real Madrid
|ESPN, Disney+
|14:00
|Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Marsella vs Ajax
|Disney+, ESPN6
|14:00
|Chelsea vs Benfica
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Inter vs Slavia Praha
|Disney+, ESPN7
|14:00
|Bodø / Glimt vs Tottenham
|ESPN 4, Disney+
|14:00
|Galatasaray vs Liverpool
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|Paphos vs Bayern München
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Egipto U20 vs Nueva Zelanda U20
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Panamá U20 vs Ucrania U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Chile U20 vs Japón U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Corea del Sur U20 vs Paraguay U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Newell's vs Estudiantes
|TNT Sports, Max Argentina
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Atlético Mineiro vs Juventude
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Motagua vs Alajuelense
|Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Inter Miami vs Chicago Fire
|MLS Season Pass
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
