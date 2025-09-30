Cusco FC vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por el Torneo Clausura: A qué hora, apuestas y dónde ver

Cusco FC y Deportivo Garcilaso se verán las caras este martes 30 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este emocionante partido que está pactado para iniciar a las 7:30 p.m. (Perú y Colombia) y la transmisión estará a cargo de L1 MAX.

Tras caer contra ADT como locales y ante Universitario en el Monumental, Cusco FC sabe que no puede ceder más puntos si quiere luchar por el título del Torneo Clausura. Por ello, el 'derbi cuzqueño' se convierte en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Miguel Rondelli habló en conferencia de prensa postpartido contra la 'U' y señaló que aún queda un largo camino para lograr el título del Clausura. Aseguró que van a pelear hasta el final para conseguir el campeonato.

"Hemos jugado dos partidos y tuvimos dos derrotas, al igual que Universitario en el torneo pasado. Esto es larguísimo, para mí esto no es una final, es un partido de 3 puntos, igual que contra ADT. El equipo está para pelear y tenemos un partido menos, si logramos sumar ahí la diferencia es de dos puntos y eso es un partido", puntualizó el estratega.

Cusco FC quiere lograr el título nacional

La mala noticia para los 'Guerreros Dorados' está relacionada con su delantero estrella, Facundo Callejo. El atacante sufrió un desgarro en el isquiotibial y estará alejado de las canchas por unas semanas.

Deportivo Garcilaso, por su parte, también necesita ganar para continuar soñando con el Clausura o en el peor de los casos, acceder a los playoffs.

Carlos Bustos es el líder del proyecto de Deportivo Garcilaso

Actualmente, están en la quinta casilla con 45 puntos, a seis de Sporting Cristal. Desde la llegada de Carlos Bustos, el 'Pedacito de cielo' logró alcanzar un nivel competitivo.

¿A qué hora juega Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso?

México: 6:30 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela y Bolivia: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:30 p.m.

¿Dónde ver Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Cusco FC contra Garcilaso estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en exclusiva en DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra y Zapping.

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso: últimos partidos

Garcilaso 1-3 Cusco | 11..05.25

Garcilaso 0-2 Cusco | 29.07.24

Cusco 1-0 Garcilaso | 17.02.24

Garcilaso 2-1 Cusco | 16.09.23

Cusco 2-1 Garcilaso | 23.04.23

Cusco FC: Últimos partidos

Universitario 3-2 Cusco

Cusco 0-2 ADT

Ayacucho 0-1 Cusco

Cusco 3-2 Sporting Cristal

Juan Pablo II 0-0 Cusco FC

Deportivo Garcilaso: Últimos partidos

Garcilaso 0-0 UTC

Garcilaso 1-1 Melgar

Alianza Lima 3-4 Garcilaso

Garcilaso 1-1 Huancayo

Sport Boys 0-1 Garcilaso

Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso: Apuestas