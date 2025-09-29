¿A qué hora juega Chelsea vs. Benfica y dónde ver EN VIVO la Champions League 2025-26?

Se da inicio a la segunda fecha de la fase liga de la Champions League 2025-26 con el vibrante partido entre Chelsea vs. Benfica este martes 30 de setiembre. Ambos equipos saldrán con lo mejor que tienen en el Stamford Bridge de Londres para intentar quedarse con los tres puntos. Entérate los horarios y canales para ver el cotejo.

¿A qué hora juega Chelsea vs. Benfica?

El encuentro entre los 'Blues' y los 'Encarnados' por una jornada más de la Liga de Campeones de la UEFA está pactado para comenzar a las 20:00 horas de Inglaterra y Portugal (14:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00 horas

Bolivia, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas

Inglaterra, Portugal: 20:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 21:00 horas

¿Dónde ver Chelsea vs. Benfica EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Chelsea vs. Benfica, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN y Disney Plus vía streaming en toda Latinoamérica. Conoce todos los canales que pasarán la contienda.

Argentina: Fox Sports

Chile: ESPN Premium y Disney Plus

Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay: ESPN y Disney Plus

Colombia, Ecuador, Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2

México: Space

Estados Unidos (en español): TUDN, Unimás

¿Cómo llega Chelsea?

Chelsea FC comenzó su andar en la competición continental con muchas expectativas después de coronarse campeón del Mundial de Clubes a mitad de año. Sin embargo, tuvo un durísimo debut en tierras alemanas, perdiendo 3-1 ante Bayern Múnich. A partir de ese encuentro, los 'Blues' han venido en caída libre.

Los dirigidos por Enzo Maresca llegan golpeados tras caer en condición de local por 3-1 a manos de Brighton por la Premier League y solo suman un duelo ganado de los últimos cinco, más precisamente con Lincoln City por la Carabao Cup. Por ello, el cuadro londinense intentará hacerse fuerte en casa y lograr su primera victoria en la Champions.

Chelsea va en busca de su primer triunfo en la Champions League 2025-26 ante Benfica. Foto: Chelsea

¿Cómo llega Benfica?

SL Benfica no comenzó para nada bien el torneo continental en la fase liga pues en su estreno cayó de manera inesperada y sorpresiva 3-2 frente a Qarabag de Azerbaiyán en Lisboa, resultado que desencadenó en la salida de Bruno Lage de la dirección técnica de 'O Glorioso'.

Tras ese encuentro, José Mourinho se convirtió en el nuevo estratega y el equipo comenzó a mejorar, a tal punto de llevar actualmente una racha de tres choques sin conocer la derrota. El viernes pasado superó 2-1 a Gil Vicente por la Primeira Liga y ahora el 'Special One' regresará a Stamford Bridge, pero esta vez para ser el villano y sacar un triunfo que le haga sumar sus primeros tres puntos en la Champions.