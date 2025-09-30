- Hoy:
Champions League 2025-26: tabla de posiciones y partidos por la fecha 2 de la fase liga
Conoce como se va moviendo la tabla de posiciones durante la fecha 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Además, conoce la programación de la jornada.
Se dio inicio a la segunda fecha de la Champions League 2025 en su fase liga con partidos que acapararon la atención de los hinchas. Real Madrid demostró todo su poderío y goleó 5-0 a Kairat de visita, mientras que Bayern Múnich e Inter también vencieron abultadamente a Pafos y Slavia Praga respectivamente. Además, Barcelona recibe este miércoles a PSG. Revisa como marcha la tabla de posiciones
Tabla de posiciones fase liga Champions League 2025-26
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PTS
|1. Bayern Múnich
|2
|+6
|6
|2. Real Madrid
|2
|+6
|6
|3. Inter
|2
|+5
|6
|4. Tottenham
|2
|+1
|4
|5. PSG
|1
|+4
|3
|6. Atlético Madrid
|2
|+3
|3
|7. Marsella
|2
|+3
|3
|8. Sporting Lisboa
|1
|+3
|3
|9. Brujas
|2
|+2
|3
|10. Union Saint-Gilloise
|1
|+2
|3
|11. Arsenal
|1
|+2
|3
|12. Manchester City
|1
|+2
|3
|13. Qarabag
|1
|+1
|3
|14. Barcelona
|1
|+1
|3
|15. Frankfurt
|2
|0
|3
|16. Liverpool
|2
|0
|3
|17. Chelsea
|2
|-1
|3
|18. Galatasaray
|2
|-3
|3
|19. Atalanta
|2
|-3
|3
|20. Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|21. Dortmund
|1
|0
|1
|22. Juventus
|1
|0
|1
|23. Leverkusen
|1
|0
|1
|24. Copenhague
|1
|0
|1
|25. Olympiacos
|1
|0
|1
|26. Slavia Praga
|2
|-3
|1
|27. Pafos
|2
|-4
|1
|28. Newcastle
|1
|-1
|0
|29. Villarreal
|1
|-1
|0
|30. Benfica
|2
|-2
|0
|31. PSV
|1
|-2
|0
|32. Athletic Club
|1
|-2
|0
|33. Napoli
|1
|-2
|0
|34. Mónaco
|1
|-3
|0
|35. Ajax
|2
|-6
|0
|36. Kairat
|2
|-8
|0
*Los ocho primeros clasifican directo a octavos de final
*Los siguientes 16 equipos jugarán una eliminatoria para buscar la clasificación a octavos de final
Programación y resultados fecha 2 Champions League 2025-26
- Kairat 0-5 Real Madrid
- Atalanta 2-1 Brujas
- Marsella 4-0 Ajax
- Inter 3-0 Slavia Praga
- Chelsea 1-0 Benfica
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Pafos 1-5 Bayern Múnich
- Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
- Atlético Madrid 5-1 Frankfurt
- Qarabag vs. Copenhague | miércoles 1 de octubre | 11:45 horas de Perú
- Unión Saint-Gilloise vs. Newcastle | miércoles 1 de octubre | 11:45 horas de Perú
- Mónaco vs. Manchester City | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
- Dortmund vs. Athletic Club | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
- Napoli vs. Sporting Lisboa | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
- Villarreal vs. Juventus | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
- Arsenal vs. Olympiacos | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
- Barcelona vs. PSG | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
- Leverkusen vs. PSV | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
No olvides revisar tu agenda deportiva
