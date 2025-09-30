0
Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO vía L1 MAX
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura

Champions League 2025-26: tabla de posiciones y partidos por la fecha 2 de la fase liga

Conoce como se va moviendo la tabla de posiciones durante la fecha 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Además, conoce la programación de la jornada.

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 en la fecha 2.
Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 en la fecha 2. | Composición Líbero
Se dio inicio a la segunda fecha de la Champions League 2025 en su fase liga con partidos que acapararon la atención de los hinchas. Real Madrid demostró todo su poderío y goleó 5-0 a Kairat de visita, mientras que Bayern Múnich e Inter también vencieron abultadamente a Pafos y Slavia Praga respectivamente. Además, Barcelona recibe este miércoles a PSG. Revisa como marcha la tabla de posiciones

El PSG de Luis Enrique se queda sin Ousmane Dembélé para enfrentar al Barcelona.

Tabla de posiciones fase liga Champions League 2025-26

EQUIPOSPJDGPTS
1. Bayern Múnich2+66
2. Real Madrid2+66
3. Inter2+56
4. Tottenham2+14
5. PSG1+43
6. Atlético Madrid2+33
7. Marsella2+33
8. Sporting Lisboa1+33
9. Brujas2+23
10. Union Saint-Gilloise1+23
11. Arsenal1+23
12. Manchester City1+23
13. Qarabag1+13
14. Barcelona1+13
15. Frankfurt203
16. Liverpool203
17. Chelsea2-13
18. Galatasaray2-33
19. Atalanta2-33
20. Bodo/Glimt202
21. Dortmund101
22. Juventus101
23. Leverkusen101
24. Copenhague 101
25. Olympiacos101
26. Slavia Praga2-31
27. Pafos2-41
28. Newcastle1-10
29. Villarreal1-10
30. Benfica2-20
31. PSV1-20
32. Athletic Club1-20
33. Napoli1-20
34. Mónaco1-30
35. Ajax2-60
36. Kairat2-80

*Los ocho primeros clasifican directo a octavos de final
*Los siguientes 16 equipos jugarán una eliminatoria para buscar la clasificación a octavos de final

Programación y resultados fecha 2 Champions League 2025-26

  • Kairat 0-5 Real Madrid
  • Atalanta 2-1 Brujas
  • Marsella 4-0 Ajax
  • Inter 3-0 Slavia Praga
  • Chelsea 1-0 Benfica
  • Galatasaray 1-0 Liverpool
  • Pafos 1-5 Bayern Múnich
  • Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
  • Atlético Madrid 5-1 Frankfurt
  • Qarabag vs. Copenhague | miércoles 1 de octubre | 11:45 horas de Perú
  • Unión Saint-Gilloise vs. Newcastle | miércoles 1 de octubre | 11:45 horas de Perú
  • Mónaco vs. Manchester City | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
  • Dortmund vs. Athletic Club | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
  • Napoli vs. Sporting Lisboa | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
  • Villarreal vs. Juventus | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
  • Arsenal vs. Olympiacos | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
  • Barcelona vs. PSG | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú
  • Leverkusen vs. PSV | miércoles 1 de octubre | 14:00 horas de Perú

AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

