- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 2 de octubre: programación y dónde ver fútbol
Agenda completa y programación de los partidos en vivo para este jueves 2 de octubre. Tenemos Mundial Sub 20, Europa y Conference League.
El fútbol no se detiene y este jueves 2 de octubre tenemos acción en la Europa y Conference League. Además, juegan River Plate vs Racing en duelo electrizante por la Copa Argentina. El Mundial Sub 20 también sigue su curso. Para ello, aquí te dejamos la programación completa y dónde ver partidos en vio.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Melgar vs Cienciano
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Panathinaikos vs Go Ahead Eagles
|Disney+
|11:45
|Celtic vs Sporting Braga
|Disney+
|11:45
|Roma vs Lille
|Disney+
|11:45
|Viktoria Plzeň vs Malmö
|Disney+
|11:45
|FCSB vs Young Boys
|Disney+
|11:45
|Brann vs Utrecht
|Disney+
|11:45
|Fenerbahçe vs Nice
|Disney+
|11:45
|Bologna vs Freiburg
|ESPN 4, Disney+
|11:45
|Ludogorets vs Real Betis
|ESPN, Disney+
|14:00
|Feyenoord vs Aston Villa
|ESPN, Disney+
|14:00
|Celta de Vigo vs PAOK
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Sturm Graz vs Rangers
|Disney+
|14:00
|Nottingham Forest vs Midtjylland
|ESPN 4, Disney+
|14:00
|Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
|Disney+
|14:00
|Porto vs Crvena Zvezda
|Disney+
|14:00
|Olympique Lyonnais vs Salzburg
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Genk vs Ferencváros
|Disney+
|14:00
|Basel vs Stuttgart
|Disney+
Partidos de hoy en UEFA Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Lausanne Sport vs Breidablik
|Disney+
|11:45
|Zrinjski vs Lincoln Red Imps
|Disney+
|11:45
|Omonia Nicosia vs Mainz 05
|Disney+
|11:45
|Lech Poznań vs Rapid Wien
|Disney+
|11:45
|Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans
|Disney+
|11:45
|KuPS vs Drita
|Disney+
|11:45
|Noah vs Rijeka
|Disney+
|11:45
|Rayo Vallecano vs Škendija
|Disney+
|11:45
|Dynamo Kyiv vs Crystal Palace
|Disney+
|14:00
|Shelbourne vs Häcken
|Disney+
|14:00
|Aberdeen vs Shakhtar Donetsk
|Disney+
|14:00
|Legia Warszawa vs Samsunspor
|Disney+
|14:00
|Fiorentina vs Sigma Olomouc
|Disney+
|14:00
|Raków Częstochowa vs CSU Craiova
|Disney+
|14:00
|AEK Larnaca vs AZ
|Disney+
|14:00
|Celje vs AEK Athens
|Disney+
|14:00
|Sparta Praha vs Shamrock Rovers
|Disney+
|14:00
|Bratislava vs Estrasburgo
|Disney+
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|USA U20 vs Francia U20
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Colombia U20 vs Noruega U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Sudáfrica U20 vs Nueva Caledonia U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Nigeria U20 vs Arabia Saudita U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Vitória vs Ceará
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|17:30
|Fortaleza vs São Paulo
|Fanatiz , Premiere, TV Record
|18:30
|Flamengo vs Cruzeiro
|SporTV, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Racing Club vs River Plate
|TyC Sports
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Santo Domingo vs Guayaquil City
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Sporting San Miguelito vs Xelajú
|Disney+
|21:15
|Olimpia vs Cartaginés
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Defensor Sporting vs Central Español
|GolTV, Disney+
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50