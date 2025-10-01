0
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 2 de octubre: programación y dónde ver fútbol

Agenda completa y programación de los partidos en vivo para este jueves 2 de octubre. Tenemos Mundial Sub 20, Europa y Conference League. 

Programación de partidos en vivo para este jueves 2 de octubre
Programación de partidos en vivo para este jueves 2 de octubre | FOTO: LIBERO
El fútbol no se detiene y este jueves 2 de octubre tenemos acción en la Europa y Conference League. Además, juegan River Plate vs Racing en duelo electrizante por la Copa Argentina. El Mundial Sub 20 también sigue su curso. Para ello, aquí te dejamos la programación completa y dónde ver partidos en vio.

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 en la fecha 2.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Melgar vs CiencianoL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Panathinaikos vs Go Ahead EaglesDisney+
11:45Celtic vs Sporting BragaDisney+
11:45Roma vs LilleDisney+
11:45Viktoria Plzeň vs MalmöDisney+
11:45FCSB vs Young BoysDisney+
11:45Brann vs UtrechtDisney+
11:45Fenerbahçe vs NiceDisney+
11:45Bologna vs FreiburgESPN 4, Disney+
11:45Ludogorets vs Real BetisESPN, Disney+
14:00Feyenoord vs Aston VillaESPN, Disney+
14:00Celta de Vigo vs PAOKESPN3, Disney+
14:00Sturm Graz vs RangersDisney+
14:00Nottingham Forest vs MidtjyllandESPN 4, Disney+
14:00Maccabi Tel Aviv vs Dinamo ZagrebDisney+
14:00Porto vs Crvena ZvezdaDisney+
14:00Olympique Lyonnais vs SalzburgESPN2, Disney+
14:00Genk vs FerencvárosDisney+
14:00Basel vs StuttgartDisney+

Partidos de hoy en UEFA Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Lausanne Sport vs BreidablikDisney+
11:45Zrinjski vs Lincoln Red ImpsDisney+
11:45Omonia Nicosia vs Mainz 05Disney+
11:45Lech Poznań vs Rapid WienDisney+
11:45Jagiellonia Białystok vs Hamrun SpartansDisney+
11:45KuPS vs DritaDisney+
11:45Noah vs RijekaDisney+
11:45Rayo Vallecano vs ŠkendijaDisney+
11:45Dynamo Kyiv vs Crystal PalaceDisney+
14:00Shelbourne vs HäckenDisney+
14:00Aberdeen vs Shakhtar DonetskDisney+
14:00Legia Warszawa vs SamsunsporDisney+
14:00Fiorentina vs Sigma OlomoucDisney+
14:00Raków Częstochowa vs CSU CraiovaDisney+
14:00AEK Larnaca vs AZDisney+
14:00Celje vs AEK AthensDisney+
14:00Sparta Praha vs Shamrock RoversDisney+
14:00Bratislava vs EstrasburgoDisney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00USA U20 vs Francia U20DIRECTV Sports, DGO
15:00Colombia U20 vs Noruega U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Sudáfrica U20 vs Nueva Caledonia U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Nigeria U20 vs Arabia Saudita U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Vitória vs CearáFanatiz, Premiere, Zapping
17:30Fortaleza vs São PauloFanatiz , Premiere, TV Record
18:30Flamengo vs CruzeiroSporTV, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Racing Club vs River PlateTyC Sports

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Santo Domingo vs Guayaquil CityDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Sporting San Miguelito vs XelajúDisney+
21:15Olimpia vs CartaginésDisney+

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Defensor Sporting vs Central EspañolGolTV, Disney+

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

