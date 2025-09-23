Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 24 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Este miércoles 24 de septiembre será un día cargado con grandes partidos de fútbol. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión. Como se sabe, se disputará la primera fecha de la Europa League. Además, se disputa la vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana 2025.
Partidos de hoy en UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|PAOK vs Maccabi Tel Aviv
|ESPN2, Disney+
|11:45
|Midtjylland vs Sturm Graz
|ESPN, Disney+
|14:00
|Real Betis vs Nottingham Forest
|ESPN, Disney+
|14:00
|Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
|Disney+
|14:00
|Malmö FF vs Ludogorets
|Disney+
|14:00
|Sporting Braga vs Feyenoord
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Crvena Zvezda vs Celtic
|Disney+
|14:00
|Freiburg vs Basel
|Disney+
|14:00
|Nice vs Roma
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Getafe vs Deportivo Alavés
|ESPN4, Disney+
|14:30
|Real Sociedad vs Mallorca
|ESPN4, Disney+
|14:30
|Atlético Madrid vs Rayo Vallecano
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Newcastle vs Bradford City
|Disney+, Zapping
|13:45
|Huddersfield Town vs Manchester City
|Disney+, Zapping
|13:45
|Tottenham vs Doncaster Rovers
|Disney+
|14:00
|Port Vale vs Arsenal
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Parma vs Spezia
|DIRECTV Sports, DGO
|11:30
|Hellas Verona vs Venezia
|DIRECTV Sports, DGO
|14:00
|Como vs Sassuolo
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Nacional Potosí vs Gualberto Villarroel SJ
|SJ Futbol Canal
|17:30
|Wilstermann vs Blooming
|SJ Futbol Canal
|19:30
|Real Tomayapo vs Always Ready
|SJ Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Vasco da Gama vs Bahia
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|17:30
|Grêmio vs Botafogo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Deportivo Pasto vs América de Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Atlético Mineiro vs Bolívar
|Disney+, ESPN
|19:30
|Once Caldas vs Independiente del Valle
|ESPN2
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Palmeiras vs River Plate
|ESPN, Disney+, Telefe Argentina
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Plaza Amador vs Real España
|Disney+, Fox Soccer Plus
|21:00
|Xelajú vs Sporting San Miguelito
|Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|New York City vs Inter Miami
|MLS Season Pass, Amazon Prime Video
|21:30
|Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Defensor Sporting vs Central Español
|GolTV, Disney+, VTV+
|18:30
|Tacuarembó vs Peñarol
|GolTV, Disney+
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Medellín vs Santa Fe
|Fanatiz
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Cruz Azul vs Querétaro
|TUDN
|20:00
|Tigres UANL vs Atlas
|Fox Sports 2, fuboTV, UNIVERSO
|21:05
|Toluca vs Monterrey
|TUDN, Canal 5 Televisa
|22:00
|Atlético San Luis vs América
|ESPN Mexico, Amazon Prime Video, ViX
|22:00
|Santos Laguna vs Tijuana
|Amazon Prime Video, ViX
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.