Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 24 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este miércoles 24 de septiembre. Si disputarán los duelos de vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además hay Europa League.

Programación de partido en vivo para este miércoles 24 de septiembre
Programación de partido en vivo para este miércoles 24 de septiembre
Este miércoles 24 de septiembre será un día cargado con grandes partidos de fútbol. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión. Como se sabe, se disputará la primera fecha de la Europa League. Además, se disputa la vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana 2025.

Partidos de hoy en UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45PAOK vs Maccabi Tel AvivESPN2, Disney+
11:45Midtjylland vs Sturm GrazESPN, Disney+
14:00Real Betis vs Nottingham ForestESPN, Disney+
14:00Dinamo Zagreb vs FenerbahçeDisney+
14:00Malmö FF vs LudogoretsDisney+
14:00Sporting Braga vs FeyenoordESPN3, Disney+
14:00Crvena Zvezda vs CelticDisney+
14:00Freiburg vs BaselDisney+
14:00Nice vs RomaESPN2, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Getafe vs Deportivo AlavésESPN4, Disney+
14:30Real Sociedad vs MallorcaESPN4, Disney+
14:30Atlético Madrid vs Rayo VallecanoDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Newcastle vs Bradford CityDisney+, Zapping
13:45Huddersfield Town vs Manchester CityDisney+, Zapping
13:45Tottenham vs Doncaster RoversDisney+
14:00Port Vale vs ArsenalDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Parma vs SpeziaDIRECTV Sports, DGO
11:30Hellas Verona vs VeneziaDIRECTV Sports, DGO
14:00Como vs SassuoloDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Nacional Potosí vs Gualberto Villarroel SJSJ Futbol Canal
17:30Wilstermann vs BloomingSJ Futbol Canal
19:30Real Tomayapo vs Always ReadySJ Futbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Vasco da Gama vs BahiaFanatiz, Premiere, Zapping
17:30Grêmio vs BotafogoFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Deportivo Pasto vs América de CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Atlético Mineiro vs BolívarDisney+, ESPN
19:30Once Caldas vs Independiente del ValleESPN2

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Palmeiras vs River PlateESPN, Disney+, Telefe Argentina

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Plaza Amador vs Real EspañaDisney+, Fox Soccer Plus
21:00Xelajú vs Sporting San MiguelitoDisney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30New York City vs Inter MiamiMLS Season Pass, Amazon Prime Video
21:30Vancouver Whitecaps vs Portland TimbersMLS Season Pass

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Defensor Sporting vs Central EspañolGolTV, Disney+, VTV+
18:30Tacuarembó vs PeñarolGolTV, Disney+

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Medellín vs Santa FeFanatiz

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Cruz Azul vs QuerétaroTUDN
20:00Tigres UANL vs AtlasFox Sports 2, fuboTV, UNIVERSO
21:05Toluca vs MonterreyTUDN, Canal 5 Televisa
22:00Atlético San Luis vs AméricaESPN Mexico, Amazon Prime Video, ViX
22:00Santos Laguna vs TijuanaAmazon Prime Video, ViX

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

