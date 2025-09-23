- Hoy:
Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO: pronóstico, hora y canal por Copa Sudamericana 2025
Bolívar y Atlético Mineiro definen en Brasil al clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Conoce todo lo relacionado al vital compromiso.
Se define al segundo clasificado a semifinales. Bolívar vs. Atlético Mineiro serán los protagonistas de un vibrante partido este miércoles 24 de setiembre por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025 desde el Arena MRV de Belo Horizonte a partir de las 19:00 horas de Brasil (18:00 de Bolivia y 17:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN y DSports. Entérate de lo más resaltante del cotejo.
PUEDES VER: Partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima no será transmitido por ESPN ni Disney Plus
Bolívar ha complicado seriamente sus opciones de lograr el título de la Sudamericana tras la ida contra el conjunto brasileño, pues no pudo aprovechar los 3650 m. s. n. m. de La Paz y, sufriendo más de la cuenta, solo pudo empatar 2-2. Este resultado prácticamente obliga a la 'Academia Paceña' a dar el batacazo en Belo Horizonte y sacar un impensado triunfo por cualquier marcador.
El equipo dirigido por Flavio Robatto viene de conseguir una trabajada victoria por 3-2 sobre ABB por la liga boliviana, pero con un equipo alternativo para darle descanso a sus principales figuras, quienes estarán más frescos para afrontar el duelo. Pese a haber recibido muchas críticas por errar un penal en la ida, el técnico argentino seguiría confiando en Martín Cauteruccio como su carta gol. Además, el único suspendido que tendrán es Ignacio Gariglio, quien fue expulsado en la ida.
Bolívar buscará dar el golpe y eliminar a Atlético Mineiro en tierras brasileñas por la Copa Sudamericana. Foto: AFP
Atlético Mineiro logró un importante resultado en la capital altiplánica, pero pudo ser mucho mejor pues perdió una ventaja de dos goles en los últimos minutos del segundo tiempo. Pese a ello, el 'Galo' parte con una gran ventaja para la revancha, porque ante su gente deberá ganarle al elenco boliviano para seguir en carrera por el título continental.
El conjunto recientemente comandado por Jorge Sampaoli no la pasa bien en el Brasileirao, donde no gana desde agosto y el fin de semana pasado fue derrotado por la mínima diferencia a manos de Botafogo. No obstante, a nivel internacional son uno de los equipos más temidos del torneo e intentarán aprovecharse de ello para imponer condiciones. La única duda en el once titular está en la volante, ya que Igor Gomes y Reinier se pelean por un puesto en ese sector del campo.
Atlético Mineiro es muy favorito para vencer a Bolívar y meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: AFP
¿A qué hora juega Bolívar vs. Atlético Mineiro?
El encuentro entre la 'Academia Paceña' y el 'Galo' por la revancha de los cuartos de final de la competición Conmebol está programado para comenzar a las 19:00 horas de Brasil (18:00 de Bolivia y 17:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 16:00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas
- Bolivia, Venezuela: 18:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 18:00 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:00 horas
¿Dónde ver partido Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO?
La contienda futbolística entre Bolívar vs. Atlético Mineiro será transmitido EN VIVO en toda Latinoamérica, para felicidad de los hinchas. En Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay se podrá ver por las pantallas de ESPN; mientras que en Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela lo pasará DSports.
- Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela: DSports
- Brasil: ESPN Brasil, Claro Sports +, Sky +
- Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay: ESPN
Bolívar vs. Atlético Mineiro: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Atlético Mineiro es ampliamente favorito para vencer a Bolívar en tierras brasileñas y de esta forma asegurar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana 2025. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Atlético Mineiro
|Empate
|Bolívar
|Betsson
|1.34
|4.70
|8.30
|Bet365
|1.29
|5.00
|9.00
|Betano
|1.37
|5.10
|10.25
|Te Apuesto
|1.34
|4.97
|8.79
|Apuesta Total
|1.38
|4.50
|9.50
|Meridianbet
|1.34
|4.97
|7.96
Bolívar vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones
- Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Santiago Echeverría, Miguel Torrén, José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus, Daniel Cataño; Damián Batallini, Antonio Melgar, Martín Cauteruccio. DT: Flavio Robatto.
- Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Guilherme Arana, Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes (Reinier); Hulk. DT Jorge Sampaoli.
Bolívar: últimos resultados
- Bolívar 3-2 ABB | fecha 21 División Profesional 2025
- Bolívar 2-2 Atlético Mineiro | cuartos de final ida Copa Sudamericana 2025
- Bolívar 4-0 Guabirá | fecha 19 División Profesional 2025
- Bolívar 1-0 The Strongest | fecha 7 Copa División Profesional 2025
- Wilstermann 2-2 Bolívar | fecha 18 División Profesional 2025
Atlético Mineiro: últimos resultados
- Botafogo 1-0 Atlético Mineiro | fecha 24 Brasileirao 2025
- Bolívar 2-2 Atlético Mineiro | cuartos de final ida Copa Sudamericana 2025
- Atlético Mineiro 1-1 Santos | fecha 23 Brasileirao 2025
- Cruzeiro 2-0 Atlético Mineiro | cuartos de final vuelta Copa de Brasil 2025
- Vitoria 1-0 Atlético Mineiro | fecha 22 Brasileirao 2025
¿En dónde juega Bolívar vs. Atlético Mineiro?
El escenario donde Bolívar visitará a Atlético Mineiro por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025 será el Arena MRV, recinto deportivo ubicado en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y que cuenta con una capacidad total para 44 mil 892 espectadores.
