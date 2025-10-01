Sydney FC dio rotunda opinión sobre Piero Quispe tras fallar un gol ante Andrew Redmayne: "Un..."

Piero Quispe debutó con Sydney FC en el amistoso de pretemporada contra Central Coast Mariners. Sin embargo, el estreno del popular 'Príncipe Inca' no fue de ensueño ya que su equipo cayó por la mínima diferencia ante la escuadra que tiene en sus filas al golero Andrew Redmayne. Como se recuerda, el portero dio la vuelta al mundo tras ser protagonista de la eliminación de Perú en el repechaje rumbo a Qatar 2022.

Sydney FC dio firme opinión sobre Piero Quispe tras derrota ante Central Coast Mariners

Bajo esa premisa, al término del duelo de preparación, la web oficial de los 'Sky Blues' narró a detalle todas las incidencias, y evidentemente hicieron hincapié en los debuts de sus recientes incorporaciones como el volante peruano, Marcel Tisserand, y Víctor Campuzano.

Al respecto, lo que más captó la atención de los aficionados fue cuando Sydney FC señaló que el mediocampista ofensivo, falló un claro remate al arco del guardameta Andrew Redmayne en su intento de controlar la pelota.

"El nuevo delantero Víctor Campuzano tuvo un remate al arco que Redmayne negó en el borde y Piero Quispe casi abrió su cuenta después de controlar un balón alto dentro del área, pero su intento de colocarlo en el ángulo inferior se fue desviado del marco del arco", precisaron.

Sydney FC y su reacción tras gol fallado de Piero Quispe en amistoso

Piero Quispe fue titular en el amistoso de Sydney FC frente a Central Coast Mariners

Cabe mencionar que, el '7' de Sydney FC jugó de titular en el partido de preparación contra Central Coast Mariners. El entrenador Ufuk Talay consideró que este amistoso fue un termómetro para el futbolista peruano, de cara al debut oficial por la A-League 2025-26. Sin embargo, solo tuvo minutos hasta la primera mitad del compromiso

¿Cuándo será el debut de Sydney FC en la A League 2025-26?

El volante nacional, Piero Quispe estará a la expectativa de su debut oficial en la Liga de Australia cuando su elenco se vea las caras frente a Adelaide United, el próximo 17 de octubre a las 03:00 horas locales en la primera fecha del torneo desde el Hindmarsh Stadium. Posteriormente, los 'Sky Blues' tendrán su revancha contra el cuadro de Andrew Redmayne por la segunda jornada.