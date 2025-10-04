- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Barcelona vs Sevilla EN VIVO por DIRECTV: pronóstico, a qué hora juega y en qué canal ver LaLiga
Desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Barcelona visita a Sevilla por la jornada 8 de LaLiga. Sigue la transmisión vía DIRECTV Sports.
Momento de ver un partidazo entre Barcelona vs Sevilla por la jornada 8 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Dicho cotejo se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a partir de las 09:15 hora peruana (16:15 horas de España) con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV y Movistar Plus.
Barcelona es la gran noticia a nivel internacional tras confirmarse una nueva lesión que lo complica de cara a las próximas dos semanas. El juvenil atacante volvió a complicarse en su malestar en el pubis, por lo que tendrá que tener repaso absoluto mientras es observado día a día por el cuerpo médico de la institución blaugrana.
El equipo 'culé' llegó a Sevilla con la intención de sumar los tres puntos, sabiendo que ahora tienen la presión de Real Madrid que venció en casa a Villarreal. Este marcador de los blancos lo ponen en la cima del certamen, por lo que los dirigidos por Hansi Flick buscarán a como de lugar recuperar la cima de la clasificación.
Adicional a la baja de Lamine Yamal, Barcelona sigue sin contar con el brasileño Raphinha, por lo que dos de sus figuras no estarán en un duelo de alto calibre como lo es ante Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Por el lado del cuadro sevillista, viene de conseguir una importante victoria de 1-0 ante Rayo Vallecano en condición de visita. Este marcador los motiva de cara a este choque contra Barcelona, por lo que no tratarán de dar el golpe luego de casi 10 años. Y es que Sevilla no sabe lo que es ganar al conjunto blaugrana en LaLiga desde el 2015, una racha que tratarán de cortarla en esta fecha del campeonato.
¿Cuándo juega Barcelona vs Sevilla?
El partido entre Barcelona vs Sevilla se juega este domingo 5 de octubre en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos, por lo que se vivirá unos 90 minutos de alta intensidad.
¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla?
Este cotejo entre Barcelona y Sevilla inicia a partir de las 09:15 hora peruana (16:15 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios oficiales para los diferentes países del mundo:
- México: 8:15 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 9:15 horas
- Chile, Bolivia, Venezuela: 10:15 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11:15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla?
Este compromiso de LaLiga entre las escuadras de Barcelona y Sevilla se podrá ver por la señal en vivo de DSports (DIRECTV Sports anteriormente) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por DGO a través de tu PC, SmarTV y teléfono móvil.
Sevilla anuncia su partido ante Barcelona por LaLiga.
Barcelona vs Sevilla: pronóstico, cuotas y apuestas
Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sevilla en esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|SEVILLA
|EMPATE
|BARCELONA
|Betsson
|4.95
|4.45
|1.60
|Betano
|5.30
|4.55
|1.62
|Bet365
|5.00
|4.50
|1.60
|1XBet
|5.12
|4.77
|1.62
|Doradobet
|5.33
|4.33
|1.60
Lamine Yamal es baja en Barcelona
Mediante un comunicado en redes sociales, Barcelona informó la baja de Lamine Yamal. "Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", se lee en el parte médico.
Lamine Yamal será baja en el Barcelona vs Sevilla.
Barcelona vs Sevilla: posibles alineaciones
Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Olmo, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres.
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy; Alexis, Vargas e Isaac Romero.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50