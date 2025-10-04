0
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

¿A qué hora juega Barcelona vs. Sevilla y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Revisa la hora y canal para ver el partido Barcelona vs. Sevilla por la fecha número 8 de LaLiga, este domingo 5 de octubre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Francisco Esteves
Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga.
Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga. | Foto: Composición Líbero.
Por la jornada número 8 de LaLiga de España, Barcelona visitará al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo 5 de octubre. En ese sentido, para que no te pierdas ni un solo detalle, te contamos a qué hora y dónde podrás ver el emocionante partido de los comandados por Hansi Flick, que buscan quitarle el primer puesto al Real Madrid.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Sevilla?

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 8.15 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 9.15 horas
  • Bolivia y Venezuela: 10.15 horas
  • Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay: 11.15 horas

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Sevilla?

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Sevilla por LaLiga de España será mediante DSports (DIRECTV Sports anteriormente) para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro totalmente online mediante DGO si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Barcelona vs Sevilla: posibles alineaciones

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Olmo, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy; Alexis, Vargas e Isaac Romero.

Lamine Yamal

Lamine Yamal será baja por molestias en el pubis.

¿Cómo llegan Barcelona y Sevilla?

En LaLiga, Barcelona viene de cuatro victorias consecutivas y se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 19 unidades, dos menos que el Real Madrid. Mientras que en la Champions League los azulgranas perdieron a mediados de semana con PSG por 2-1 en condición de local, por lo que quieren darle una alegría a sus hinchas y lavarse la cara. Por su parte, Sevilla ha sido más irregular y se ubica en la décima casilla del campeonato; además, la fecha pasada venció 1-0 al Rayo Vallecano en condición de visitante.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

