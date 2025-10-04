- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
¿A qué hora juega Barcelona vs. Sevilla y dónde ver el partido por LaLiga de España?
Revisa la hora y canal para ver el partido Barcelona vs. Sevilla por la fecha número 8 de LaLiga, este domingo 5 de octubre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Por la jornada número 8 de LaLiga de España, Barcelona visitará al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo 5 de octubre. En ese sentido, para que no te pierdas ni un solo detalle, te contamos a qué hora y dónde podrás ver el emocionante partido de los comandados por Hansi Flick, que buscan quitarle el primer puesto al Real Madrid.
PUEDES VER: ¿Quién es Marcelo Timoran, la joya que brilla en España y eligió a Bolivia antes que Perú?
¿A qué hora juega Barcelona vs. Sevilla?
Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 8.15 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 9.15 horas
- Bolivia y Venezuela: 10.15 horas
- Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay: 11.15 horas
¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Sevilla?
La transmisión del partido entre Barcelona vs. Sevilla por LaLiga de España será mediante DSports (DIRECTV Sports anteriormente) para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro totalmente online mediante DGO si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
Barcelona vs Sevilla: posibles alineaciones
Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Olmo, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres.
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy; Alexis, Vargas e Isaac Romero.
Lamine Yamal será baja por molestias en el pubis.
¿Cómo llegan Barcelona y Sevilla?
En LaLiga, Barcelona viene de cuatro victorias consecutivas y se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 19 unidades, dos menos que el Real Madrid. Mientras que en la Champions League los azulgranas perdieron a mediados de semana con PSG por 2-1 en condición de local, por lo que quieren darle una alegría a sus hinchas y lavarse la cara. Por su parte, Sevilla ha sido más irregular y se ubica en la décima casilla del campeonato; además, la fecha pasada venció 1-0 al Rayo Vallecano en condición de visitante.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50