Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

Partidazo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid recibirá a Villarreal por la octava jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 este sábado 4 de octubre a partir de las 14:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de España. Asimismo, puedes seguir la transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN o Movistar Plus para territorio español. Los 'Merengues' quieren recuperar el liderato tras el triunfo de Barcelona ante Real Sociedad.

Antesala del partido Real Madrid vs Villarreal por LaLiga

Real Madrid saldrá dispuesto a quedarse con los tres puntos en el Bernabéu. El elenco de Casa Blanca, perdió la punta de LaLiga en la fecha 8; razón por la cual, tienen la obligación de volver a la senda del triunfo frente a los 'Groguets'.

Real Madrid aplastó a Kairat Almaty en Kazajistán

A mitad de semana, el cuadro liderado por el técnico Xabi Alonso consiguió una goleada por 5-0 ante FC Kairat Almaty por la UEFA Champions League, resultado que les permite llegar a este encuentro con los ánimos a tope. Dentro de las principales novedades que tendrán los 'Blancos' será la vuelta del defensa brasileño Éder Militao, por lo que, el estratega confía en tener a un destacado elemento en la zaga para recobrar fuerza y quedarse con la victoria en casa.

Villarreal empató con Juventus en la Champions League

A propósito de ello, el entrenador del Real Madrid ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre su próximo rival, además, remarcó que el objetivo es hacer un buen espectáculo deportivo. "Mañana necesitaremos dar un gran nivel tanto en lo colectivo, como en lo individual. Son partidos importantes, es el último antes del parón", dijo.

En la vereda de afrente, Villarreal viene a este duelo luego de igualar 2-2 contra la Juventus en la Liga de Campeones. El 'Submarino Amarillo' marcha en el tercer lugar de LaLiga EA Sports 2025-26 con 16 puntos, y a solo dos unidades del conjunto madridista. Ante ello, el DT Marcelino García Toral afirmó que sus dirigidos deberán estar totalmente concentrados si quieren dar el golpe de visita ante un equipo que parte como favorito.

"Es fundamental no cometer errores puntuales. Para vencer al Real Madrid, es necesario rozar la perfección en ambas áreas. Aunque no siempre es posible, vamos con esa ilusión", sostuvo a la prensa.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Villarreal?

De acuerdo a la programación oficial, Real Madrid y Villarreal se verán las caras este sábado 4 de octubre por una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España.

Real Madrid se enfrentará a Villarreal por LaLiga 2025-26

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

Real Madrid y Villarreal chocarán por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 a partir de las 14:00 horas locales de Perú y 21:00 horas de España. Repasa la guía de horarios en los demás países.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido Real Madrid vs Villarreal por la liga española a través de la señal en exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Además, en España puedes seguir el minuto a minuto vía Movistar+, y DAZN Spain.

Real Madrid vs Villarreal: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Real Madrid parte como favorito ante Villarreal en el marco de la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

Casas de Apuestas Real Madrid Empate Villarreal Betsson 1.44 5.40 5.90 Betano 1.47 5.40 6.20 Bet365 1.45 5.00 6.00 1XBET 1.49 5.31 6.38 Coolbet 1.45 5.50 6.35 Doradobet 1.46 5.33 5.75

Real Madrid vs Villarreal: posibles formaciones

Real Madrid : Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinicius; Mbappé.

: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinicius; Mbappé. Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Partey; Buchanan, Moleiro; Mikautadze, Pépé.

Convocados de Real Madrid ante Villarreal

Real Madrid: últimos 5 partidos

FC Kairat Almaty 0-5 Real Madrid

Atlético Madrid 5-2 Real Madrid

Levante 1-4 Real Madrid

Real Madrid 2-0 Espanyol

Real Madrid 2-1 Marseille

Villarreal: últimos 5 partidos

Villarreal 2-2 Juventus

Villarreal 1-0 Athletic Club

Sevilla 1-2 Villarreal

Villarreal 2-1 CA Osasuna

Tottenham 1-0 Villarreal

¿Dónde jugarán Real Madrid vs Villarreal?

El Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España será el recinto principal donde se enfrenten Real Madrid vs Villarreal por la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26. Aquel escenario cuenta con capacidad para albergar un promedio de 83.186 hinchas.