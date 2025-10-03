- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal y en qué canal ver partido por LaLiga?
Por la fecha 8 de LaLiga 2025-2026, Real Madrid se ennfrenta a Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Conoce horarios y canales para ver el cotejo
Real Madrid se mide ante Villarreal este sábado 4 de octubre, en partido válido por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El duelo se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y promete muchas emociones durante los 90 minutos que se disputen.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?
A continuación repasa horarios para seguir el partido de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Ecuador y Colombia: 14:00
- Bolivia y Venezuela: 15:00
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00
- México: 13:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal?
Conoce los canales y plataformas de streaming disponibles para ver el encuentro:
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports y Sky Sports+
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
- España: Movistar+, DAZ LaLiga, LaLigaTV Bar y Prime Video
Real Madrid vs. Villarreal: previa del partido
El cuadro blanco quiere recuperar terreno en LaLiga tras su derrota por 5-2 ante el Atlético Madrid, resultado que le hizo perder la punta del campeonato ibérico.
Recordemos que a mitad de semanas, los dirigidos por Xabi Alonso obtuvieron una victoria frente a Keirat por la Champions League, donde Kylian Mbappé brilló y anotó un hat trick.
Real Madrid espera volver al triunfo en LaLiga. Foto: AFP.
Por su parte, el 'Submarino amarillo' viene cumpliendo una destacada campaña, donde suma cinco victorias en siete partidos y marcha en los primeros lugares.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50