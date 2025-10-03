¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal y en qué canal ver partido por LaLiga?

0
Por la fecha 8 de LaLiga 2025-2026, Real Madrid se ennfrenta a Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Conoce horarios y canales para ver el cotejo

Wilfredo Inostroza
Real Madrid recibe a Villarreal por LaLiga
Real Madrid recibe a Villarreal por LaLiga | Composición: Líbero
Real Madrid se mide ante Villarreal este sábado 4 de octubre, en partido válido por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El duelo se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y promete muchas emociones durante los 90 minutos que se disputen.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

A continuación repasa horarios para seguir el partido de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 14:00
  • Bolivia y Venezuela: 15:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00
  • México: 13:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal?

Conoce los canales y plataformas de streaming disponibles para ver el encuentro:

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports y Sky Sports+
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
  • España: Movistar+, DAZ LaLiga, LaLigaTV Bar y Prime Video

Real Madrid vs. Villarreal: previa del partido

El cuadro blanco quiere recuperar terreno en LaLiga tras su derrota por 5-2 ante el Atlético Madrid, resultado que le hizo perder la punta del campeonato ibérico.

Recordemos que a mitad de semanas, los dirigidos por Xabi Alonso obtuvieron una victoria frente a Keirat por la Champions League, donde Kylian Mbappé brilló y anotó un hat trick.

Real Madrid

Real Madrid espera volver al triunfo en LaLiga. Foto: AFP.

Por su parte, el 'Submarino amarillo' viene cumpliendo una destacada campaña, donde suma cinco victorias en siete partidos y marcha en los primeros lugares.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

