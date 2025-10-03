Partidos de HOY EN VIVO, sábado 4 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Este sábado 4 de octubre se disputará una nueva jornada de la Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga española y otros grandes torneos internacionales. En Sudamérica continúa los campeonatos domésticos. Además, el Mundial Sub 20 entra a su etapa decisiva. Para ello, aquí te dejamos la programación completa y dónde ver en vivo los partidos de hoy.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Los Chankas vs Cusco
|L1 Max, Fanatiz
|15:15
|ADT vs Sporting Cristal
|L1 Max, Fanatiz
|19:00
|Sport Boys vs Sport Huancayo
|GolTV
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Leeds United vs Tottenham
|ESPN, Disney+
|9:00
|Arsenal vs West Ham
|ESPN, Disney+
|9:00
|Manchester United vs Sunderland
|Disney+
|11:30
|Chelsea vs Liverpool
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Real Oviedo vs Levante
|Disney+
|9:15
|Girona vs Valencia
|DIRECTV Sports, DGO
|11:30
|Athletic Club vs Mallorca
|Disney+
|14:00
|Real Madrid vs Villarreal
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Lazio vs Torino
|Disney+
|8:00
|Parma vs Lecce
|Disney+
|11:00
|Inter vs Cremonese
|Disney+, Zapping
|13:45
|Atalanta vs Como
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Borussia Dortmund vs RB Leipzig
|ESPN2, Disney+
|8:30
|Augsburg vs Wolfsburg
|Disney+
|8:30
|Werder Bremen vs St. Pauli
|Disney+
|8:30
|Bayer Leverkusen vs Union Berlin
|Disney+
|11:30
|Eintracht Frankfurt vs Bayern München
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Metz vs Marsella
|Disney+
|12:00
|Brest vs Nantes
|Disney+
|14:05
|Auxerre vs Lens
|Zapping
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Gil Vicente vs Estrela
|9:30
|Nacional vs Moreirense
|GolTV
|12:00
|AVS vs Alverca
|14:30
|Vitória Guimarães vs Santa Clara
|GolTV
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|España U20 vs Brasil U20
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Mexico U20 vs Marruecos U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Argentina U20 vs Italia U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Australia U20 vs Cuba U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Sarmiento vs Gimnasia La Plata
|TyC Sports, ESPN Premium
|14:45
|San Martín San Juan vs Instituto
|TyC Sports, TNT Sports
|17:00
|Atlético Tucumán vs Platense
|TyC Sports, TNT Sports
|17:00
|Huracán vs Banfield
|ESPN, Disney+
|19:15
|Lanús vs San Lorenzo
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Querétaro vs Puebla
|FOX Mexico, Amazon Prime Video
|20:00
|Tigres UANL vs Cruz Azul
|fuboTV, Telemundo, UNIVERSO
|20:00
|León vs Toluca
|TUDN, Univision, FOX Mexico
|22:05
|América vs Santos Laguna
|Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Fluminense vs Atlético Mineiro
|Fanatiz, Premiere, TV Record
|16:30
|Internacional vs Botafogo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|16:30
|RB Bragantino vs Grêmio
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|19:00
|Corinthians vs Mirassol
|Fanatiz, SporTV, Premiere
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Envigado vs Atlético Bucaramanga
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|16:10
|Unión Magdalena vs Rionegro Águilas
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:20
|Llaneros vs Fortaleza CEIF
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Olimpia vs Sportivo Ameliano
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:30
|Boston River vs Juventud
|Disney+, VTV+
|16:00
|Nacional vs Cerro Largo
|Disney+, VTV+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:30
|DC United vs Charlotte
|MLS Season Pass
|13:30
|CF Montréal vs Nashville SC
|MLS Season Pass
|15:30
|Dallas vs LA Galaxy
|MLS Season Pass
|18:30
|Inter Miami vs New England
|MLS Season Pass
|18:30
|New York RB vs Cincinnati
|MLS Season Pass
|18:30
|Orlando City SC vs Columbus Crew
|MLS Season Pass
|18:30
|Philadelphia Union vs New York City
|MLS Season Pass
|19:30
|Austin vs St. Louis City
|MLS Season Pass
|19:30
|Chicago Fire vs Toronto FC
|MLS Season Pass
|19:30
|Houston Dynamo vs San Diego
|MLS Season Pass
|19:30
|Minnesota United vs Sporting KC
|MLS Season Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs Colorado Rapids
|MLS Season Pass
|21:30
|Seattle Sounders FC vs Portland Timbers
|MLS Season Pass
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.