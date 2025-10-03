0
Partidos de HOY EN VIVO, sábado 4 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Agenda completa de partidos en vivo a disputarse este sábado 4 de octubre. Tenemos programación de fútbol en las grandes ligas del mundo.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 4 de octubre
Programación de partidos en vivo para este sábado 4 de octubre | FOTO: LIBERO
Este sábado 4 de octubre se disputará una nueva jornada de la Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga española y otros grandes torneos internacionales. En Sudamérica continúa los campeonatos domésticos. Además, el Mundial Sub 20 entra a su etapa decisiva. Para ello, aquí te dejamos la programación completa y dónde ver en vivo los partidos de hoy.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Los Chankas vs CuscoL1 Max, Fanatiz
15:15ADT vs Sporting CristalL1 Max, Fanatiz
19:00Sport Boys vs Sport HuancayoGolTV

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Leeds United vs TottenhamESPN, Disney+
9:00Arsenal vs West HamESPN, Disney+
9:00Manchester United vs SunderlandDisney+
11:30Chelsea vs LiverpoolESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Real Oviedo vs LevanteDisney+
9:15Girona vs ValenciaDIRECTV Sports, DGO
11:30Athletic Club vs MallorcaDisney+
14:00Real Madrid vs VillarrealDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Lazio vs TorinoDisney+
8:00Parma vs LecceDisney+
11:00Inter vs CremoneseDisney+, Zapping
13:45Atalanta vs ComoESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Borussia Dortmund vs RB LeipzigESPN2, Disney+
8:30Augsburg vs WolfsburgDisney+
8:30Werder Bremen vs St. PauliDisney+
8:30Bayer Leverkusen vs Union BerlinDisney+
11:30Eintracht Frankfurt vs Bayern MünchenDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Metz vs MarsellaDisney+
12:00Brest vs NantesDisney+
14:05Auxerre vs LensZapping

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Gil Vicente vs Estrela
9:30Nacional vs MoreirenseGolTV
12:00AVS vs Alverca
14:30Vitória Guimarães vs Santa ClaraGolTV

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00España U20 vs Brasil U20DIRECTV Sports, DGO
15:00Mexico U20 vs Marruecos U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Argentina U20 vs Italia U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Australia U20 vs Cuba U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Sarmiento vs Gimnasia La PlataTyC Sports, ESPN Premium
14:45San Martín San Juan vs InstitutoTyC Sports, TNT Sports
17:00Atlético Tucumán vs PlatenseTyC Sports, TNT Sports
17:00Huracán vs BanfieldESPN, Disney+
19:15Lanús vs San LorenzoTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Querétaro vs PueblaFOX Mexico, Amazon Prime Video
20:00Tigres UANL vs Cruz AzulfuboTV, Telemundo, UNIVERSO
20:00León vs TolucaTUDN, Univision, FOX Mexico
22:05América vs Santos LagunaZapping, Claro TV+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Fluminense vs Atlético MineiroFanatiz, Premiere, TV Record
16:30Internacional vs BotafogoFanatiz, Premiere, Zapping
16:30RB Bragantino vs GrêmioFanatiz, Premiere, Zapping
19:00Corinthians vs MirassolFanatiz, SporTV, Premiere

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Envigado vs Atlético BucaramangaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
16:10Unión Magdalena vs Rionegro ÁguilasRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:20Llaneros vs Fortaleza CEIFRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Olimpia vs Sportivo AmelianoTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
13:30Boston River vs JuventudDisney+, VTV+
16:00Nacional vs Cerro LargoDisney+, VTV+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
13:30DC United vs CharlotteMLS Season Pass
13:30CF Montréal vs Nashville SCMLS Season Pass
15:30Dallas vs LA GalaxyMLS Season Pass
18:30Inter Miami vs New EnglandMLS Season Pass
18:30New York RB vs CincinnatiMLS Season Pass
18:30Orlando City SC vs Columbus CrewMLS Season Pass
18:30Philadelphia Union vs New York CityMLS Season Pass
19:30Austin vs St. Louis CityMLS Season Pass
19:30Chicago Fire vs Toronto FCMLS Season Pass
19:30Houston Dynamo vs San DiegoMLS Season Pass
19:30Minnesota United vs Sporting KCMLS Season Pass
20:30Real Salt Lake vs Colorado RapidsMLS Season Pass
21:30Seattle Sounders FC vs Portland TimbersMLS Season Pass

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

