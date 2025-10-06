0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Rakitic recordó que Zambrano le "pegaba a todos" en Schalke y le puso inédito apodo: "El..."

Ivan Rakitic no solo coincidió en Schalke con Jefferson Farfán, también jugó junto a Carlos Zambrano, a quien recordó como un futbolista bastante temperamental.

Wilfredo Inostroza
Ivan Rakitic recordó a Carlos Zambrano en su paso por Schalke 04
Ivan Rakitic recordó a Carlos Zambrano en su paso por Schalke 04 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Ivan Rakitic fue el flamante invitado en el programa Enfocados, que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El jugador croata jugó con la 'Foquita' en el Schalke 04, donde también coinicidió con Carlos Zambrano.

Delantero de Alianza Lima lanzó dura críticas tras derrota en el Clausura.

PUEDES VER: Alan Cantero lanza dura crítica tras derrota de Alianza en Huánuco: "Desde que llegué..."

"¿Qué recuerdos de Zambrano?", le consultó 'Jeffry' y el subcampeón recordó con risas, además le puso hasta un apodo. "El mítico, tu niño pequeño".

El retirado futbolista recordó cuando el 'Kaiser' llegó a Alemania para jugar por el cuadro de Gelsenkirchen y resaltó que siempre tuvo ese temperamento fuerte.

Video: Enfocados.

"Le pegaba a todos. Era un tío que cuando llegó era muy tímido, muy tranquilo, no habla con nadie, solo contigo (Farfán). Luego cuando fue al campo era pelota o pierna, pero era muy bien tío", dijo el también exjugador del Barcelona, Sevilla, entre otros clubes.

Cabe señalar que el 'León' estuvo en Schalke 04 entre 2007 y 2009, donde tuvo poca participación. Luego en el fútbol germano defendió también St. Pauli y Eintracht Frankfurt.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima

Pese a las especulaciones surgidas en los últimos días sobre una posible salida, lo cierto es que Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima es hasta fines del 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha el Grupo B con Alianza Lima

  2. Presidente de Gremio destaca a Erick Noriega por encima otros fichajes: "Es un jugador..."

  3. ¡Oficial! DT de Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne para partido ante Aston Villa

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano