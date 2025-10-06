Rakitic recordó que Zambrano le "pegaba a todos" en Schalke y le puso inédito apodo: "El..."

Ivan Rakitic fue el flamante invitado en el programa Enfocados, que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El jugador croata jugó con la 'Foquita' en el Schalke 04, donde también coinicidió con Carlos Zambrano.

"¿Qué recuerdos de Zambrano?", le consultó 'Jeffry' y el subcampeón recordó con risas, además le puso hasta un apodo. "El mítico, tu niño pequeño".

El retirado futbolista recordó cuando el 'Kaiser' llegó a Alemania para jugar por el cuadro de Gelsenkirchen y resaltó que siempre tuvo ese temperamento fuerte.

Video: Enfocados.

"Le pegaba a todos. Era un tío que cuando llegó era muy tímido, muy tranquilo, no habla con nadie, solo contigo (Farfán). Luego cuando fue al campo era pelota o pierna, pero era muy bien tío", dijo el también exjugador del Barcelona, Sevilla, entre otros clubes.

Cabe señalar que el 'León' estuvo en Schalke 04 entre 2007 y 2009, donde tuvo poca participación. Luego en el fútbol germano defendió también St. Pauli y Eintracht Frankfurt.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima

Pese a las especulaciones surgidas en los últimos días sobre una posible salida, lo cierto es que Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima es hasta fines del 2026.