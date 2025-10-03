Carlos Zambrano sorprendió con potente mensaje tras no ser convocado con Perú: "Hay mucha..."

Se anunció la nueva lista de convocados de la selección peruana para la fecha FIFA de octubre frente a Chile, bajo la dirección interina de Manuel Barreto. La nómina trajo consigo varias ausencias importantes, siendo la de Carlos Zambrano una de las más destacadas en la defensa. Tras quedar fuera, el ‘León’ no tardó en pronunciarse con un potente mensaje en sus redes sociales.

Zambrano es uno de los referentes de la selección peruana, donde es uno de los habituales titulares y el encargado de liderar la zaga defensiva. Pese a lo mencionado, el zaguero no recibió el llamado para la 'Bicolor' en este nuevo proceso.

Carlos Zambrano dejó potente mensaje tras no ser convocado

El defensor de Alianza Lima utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje que generó intriga entre los hinchas, tras no haber sido considerado para el partido ante Chile. "Hay mucha gente a tu lado, no de tu lado. No te confundas", publicó el ‘León’ en su cuenta de Instagram, junto algunos emoticonos.

De esta forma, Carlos Zambrano dejó abierta la polémica tras haber sido descartado y empiezan a surgir los rumores de una posible mala relación con el técnico y la FPF. Recordemos que el 'Kaiser' ha sido sumamente crítico con la directiva, exigiendo el recambio generacional.

¿Por qué Carlos Zambrano no fue convocado con la selección peruana?

En este nuevo proceso al mando de Manuel Barreto, la apuesta está enfocada en dar protagonismo a los jóvenes talentos que hasta ahora no han tenido recorrido o apenas han sumado minutos con la selección. Bajo esa premisa, la ausencia de Carlos Zambrano respondería a una decisión técnica orientada a darle rodaje a los más jóvenes.

Asimismo, no solo Zambrano quedó fuera de la lista, ya que otros referentes como Paolo Guerrero, Renato Tapia y Pedro Gallese tampoco fueron considerados. Sin embargo, se mantuvieron algunas excepciones, como Miguel Araujo y Anderson Santamaría, quienes ahora son los más experimentados del plantel.

¿Cuándo es el amistoso entre Perú vs Chile?

El amistoso internacional entre Perú vs Chile se disputará este viernes 10 de octubre a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en territorio chileno.