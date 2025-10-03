Juan Reynoso no se guardó nada y dejó rotunda opinión sobre la convocatoria de Perú: "Siempre..."

La nueva lista de convocados de la selección peruana ha dejado diversas opiniones. Lo cierto es que, Manuel Barreto apostó por una gran cantidad de jóvenes que se perfilan a tomar la batuta de la 'Bicolor' para el próximo proceso clasificatorio. En medio de ello, Juan Reynoso no dudó en pronunciarse con una categórica opinión sobre esta nueva convocatoria. ¿Qué dijo?

El actual técnico de Melgar declaró en la conferencia de prensa tras la victoria ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, donde fue consultado por su opinión sobre la nueva camada de jugadores que vestirán la 'Bicolor' en el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre.

Juan Reynoso opinión sobre la convocatoria de la selección peruana

Ante la consulta, el exentrenador de la selección peruana, Juan Reynoso reveló su postura sobre esta nueva lista de integrantes, donde valoró especialmente el llamado de los jugadores que forman parte de Melgar o que salieron de las menores del equipo. Además, se refirió al recambio generacional.

Video: Daniel Rodríguez Hinojosa

"Es súper importante lo de Matías Lazo porque refuerza lo que ha hecho Melgar en menores. Y no solo está él, también Kenji, que se acaba de ir. También están Walter (Tandazo) y Jefferson Cáceres jugadores que siempre levantan la mano y que seguramente ya tendrán su oportunidad", expresó.

"Hablamos de tres o cuatro futbolistas que pueden liderar este recambio generacional. Y lo más importante es que no solo juegan bien, sino que también son dinámicos, algo que hoy el fútbol exige mucho", acotó.

Juan Reynoso pidió darle crecimiento a las divisiones menores

De igual manera, el técnico indicó que es primordial darle el apoyo a las divisiones menores del fútbol peruano, concentrados en la Liga 3 y Sub 18, pues son ellos quienes comandarán el futuro de la selección peruana.

"La ilusión es que los chicos de la Liga 3 y Sub 18 vayan creciendo, y que pronto tengamos futbolistas no solo para la selección, sino también con posibilidades de ser vendidos. Eso no es tan común en un club de provincia en nuestro país", concluyó.