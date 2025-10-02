- Hoy:
Con Felipe Chávez y Anderson Villacorta: las principales novedades en la convocatoria de Perú
Conoce cuales son los nombres más sorpresivos que aparecen en la lista de convocados de la selección peruana para el partido amistoso ante Chile.
La selección peruana hizo oficial este jueves la lista de convocados con miras al partido amistoso ante Chile de visita el próximo 10 de octubre. El DT interino, Manuel Barreto, citó a 25 jugadores a la Bicolor, en los que hay muchas novedades en cuanto a los nombres que la integran. Conoce cuales son los jugadores que más asombro causaron en los hinchas nacionales.
Las principales novedades de la selección peruana para el amistoso ante Chile
Sin lugar a dudas, la principal novedad entre los llamados por Barreto es el de Felipe Chávez, mediocampista de 18 años que viene destacando en las categorías inferiores del Bayern Múnich, donde viene siendo un titular indiscutible y marcando goles en la Youth League de la UEFA. Es su primera convocatoria al seleccionado mayor.
Felipe Chávez fue convocado por primera vez a la selección peruana mayor. Foto: FC Bayern
Otro de los nombres que no se esperaba ver en la lista es el de Anderson Villacorta. El zaguero central de 20 años emigró hace más de un año a Mineros de Zacatecas del ascenso mexicano, donde es un fijo en el once titular y ha disputado el 100% de los minutos en la Segunda División azteca.
Anderson Villacorta es otra de las sorpresas en la nómina de la selección peruana. Foto: Mineros de Zacatecas
Otros dos futbolistas que llaman la atención se encuentran en el arco. El primero es Pedro Díaz, golero que la está rompiendo en Cusco FC y tendrá su primera oportunidad con la Blanquirroja. Además está Diego Romero, quien impacta debido a que es el único jugador que no viene con continuidad. Es más, hace seis meses que no tapa en Banfield de Argentina.
Pedro Díaz y Diego Romero serán los arqueros de la selección peruana ante Chile. Foto: Composición Líbero
Los últimos dos elementos que resaltan son los del lateral izquierdo de 26 años, Cristian Carbajal, que es una pieza inamovible en Sport Boys con destacados rendimientos en la Liga 1; y la del delantero Juan Pablo Goicochea, quien se encuentra en la reserva del Platense de Argentina.
Cristian Carbajal y Juan Pablo Goicochea son las otras sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana. Foto: Composición Líbero
Lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Chile
Arqueros
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Banfield - Argentina)
- Pedro Díaz (Cusco FC)
Defensas
- Anderson Villacorta (CD Mineros - México)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Marcos López (Copenhague FC - Dinamarca)
- Anderson Santamaría (Universitario)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Cristián Carbajal (Sport Boys)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- César Inga (Universitario)
Volantes
- Erick Noriega (Gremio - Brasil)
- Jesús Pretell (Sporting Cristal)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jesús Castillo (Universitario)
- Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania)
- Martín Távara (Sporting Cristal)
Delanteros
- Kevin Quevedo (Alianza Lima)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)
- Bryan Reyna (Belgrano - Argentina)
- Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia)
- Álex Valera (Universitario)
- Luis Ramos (América de Cali - Colombia)
- Juan Pablo Goicochea (Platense - Argentina)
- Maxloren Castro (Sporting Cristal)
