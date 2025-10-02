Se reveló por qué Oliver Sonne no fue convocado por Barreto para el amistoso contra Chile

Manuel Barreto presentó su lista de convocados para el amistoso contra Chile, que se realizará el viernes 10 de octubre. Como se adelantó, el estratega interino de la bicolor decidió llamar a jóvenes talentos nacionales.

Una de las grandes ausencias en la nómina es Oliver Sonne. El 'Vikingo' es el llamado a liderar la nueva 'generación' de la bicolor. Además, goza del cariño de los fanáticos peruanos.

¿Por qué no fue convocado Oliver Sonne?

Según señaló RPP, Oliver Sonne pidió a Manuel Barreto no ser convocado para el amistoso contra Chile (que será en octubre). El jugador quiere ganar terreno en Burnley, donde no goza los minutos deseados.

Oliver Sonne quiere tener minutos en Burnley

En su primera temporada en la Premier League, el jugador de 24 años solo disputó 3 partidos, registrando 103 minutos. No anotó goles ni brindó asistencias.

A pesar de pedir no ser convocado para el amistoso contra Chile, la idea del comando técnico del combinado patrio es contar con el lateral derecho para los duelos de noviembre, donde Perú se medirá contra Rusia y la 'Roja'.