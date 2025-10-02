- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Se reveló por qué Oliver Sonne no fue convocado por Barreto para el amistoso contra Chile
Manuel Barreto no convocó a Oliver Sonne para el amistoso contra Chile. Se reveló por qué el 'Vikingo' no fue considerado por el DT de la bicolor.
Manuel Barreto presentó su lista de convocados para el amistoso contra Chile, que se realizará el viernes 10 de octubre. Como se adelantó, el estratega interino de la bicolor decidió llamar a jóvenes talentos nacionales.
PUEDES VER: Se reveló el candidato de peso de la FPF para ser el nuevo DT de Perú: "Les está gustando"
Una de las grandes ausencias en la nómina es Oliver Sonne. El 'Vikingo' es el llamado a liderar la nueva 'generación' de la bicolor. Además, goza del cariño de los fanáticos peruanos.
¿Por qué no fue convocado Oliver Sonne?
Según señaló RPP, Oliver Sonne pidió a Manuel Barreto no ser convocado para el amistoso contra Chile (que será en octubre). El jugador quiere ganar terreno en Burnley, donde no goza los minutos deseados.
Oliver Sonne quiere tener minutos en Burnley
En su primera temporada en la Premier League, el jugador de 24 años solo disputó 3 partidos, registrando 103 minutos. No anotó goles ni brindó asistencias.
A pesar de pedir no ser convocado para el amistoso contra Chile, la idea del comando técnico del combinado patrio es contar con el lateral derecho para los duelos de noviembre, donde Perú se medirá contra Rusia y la 'Roja'.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50