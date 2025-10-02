Se reveló el candidato de peso de la FPF para ser el nuevo DT de Perú: "Les está gustando"

La selección peruana sigue enfocado en todo lo que concierne en la búsqueda de su nuevo entrenador para el próximo proceso eliminatorio. Desde Videna no quieren cometer más errores y fichar a un técnico idóneo para volver a un Mundial tras 12 años de ausencia. Bajo ese contexto, se reveló al candidato que más interesa en la federación para ocupar el cargo en reemplazo de Manuel Barreto.

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que el nombre que más está gustando en el entorno de la FPF es el del actual DT de la U de Chile, el argentino Gustavo Álvarez. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la principal opción, pues Jean Ferrari (director de fútbol) está sosteniendo reuniones con otros nombres en el extranjero.

"Me parece que en la federación, sin que signifique que sea el único nombre, el que les está gustando mucho es Gustavo Álvarez. Me tiraron el dato: 'Les parece un técnico interesante'. No significa que sea el único porque Ferrari va a volver a viajar", sostuvo en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

El nombre de Gustavo Álvarez vuelve a sonar en la FPF

Es preciso señalar que no es la primera vez que el estratega de 52 años suena en las oficinas de la federación, ya que varios integrantes del directorio pusieron su nombre en carpeta cuando se buscaba al reemplazante de Ricardo Gareca. No obstante, sus posibilidades van a depender de las entrevistas que se realicen con las otras posibilidades.

"Hay gente que integra el actual directorio, no el nuevo que empieza en diciembre, que cuando estuvo la posibilidad de contratar un nuevo técnico de la selección, varios pusieron el nombre sobre la mesa de Gustavo Álvarez. Es un nombre que no desagrada y tiene posibilidades a partir de lo que pase con las entrevistas que vienen. Tal vez Ferrari va a Brasil y se convence por uno", agregó el citado comunicador en el espacio emitido por L1 MAX.

¿Gustavo Álvarez desea ser DT de la selección peruana?

Después de eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025 en cuartos de final, Gustavo Álvarez fue consultado sobre si ha recibido una comunicación de la FPF para ofrecerle el buzo de la Blanquirroja, cosa que negó, pero no descartó contemplar la posibilidad si se le presenta.

"No tengo ningún llamado, nada. Estoy centrado 100% en la 'U', después a fin de año veremos. Al Callao y Piura, a todo Perú. Soy un agradecido, fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar. Le tengo un gran cariño a todo el fútbol y el pueblo peruano", declaró a los medios de comunicación tras la vuelta del Alianza Lima vs. U de Chile.

Video: Denganche