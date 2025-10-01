¿Aceptará? Alex Valera dejó rotundo mensaje si es convocado por Manuel Barreto: "Están..."

La selección peruana iniciará una nueva era con Manuel Barreto como entrenador interino, quien tendrá su primer examen en los amistosos de fin de año. En ese contexto, el delantero Alex Valera fue consultado sobre la posibilidad de ser convocado y sorprendió con sus declaraciones.

Fue en la previa del compromiso entre Universitario vs Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura en el que el atacante nacional se pronunció tras sus constantes ausencias cuando era llamado a la Blanquirroja. Como se recuerda, el futbolista generó debate entre los hinchas en más de una ocasión.

¿Qué dijo Alex Valera sobre su presencia en la selección peruana?

“No he conversado con nadie, pero bueno, en la convocatoria están los que están bien. Si Manuel (Barreto) me llama, voy a estar al 100% con él”, dijo Alex Valera a las cámaras de L1 MAX previo al choque con el equipo de Sullana en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El delantero peruano resaltó que estará con la Bicolor si el estratega nacional lo llama. Cabe mencionar que la lista de convocados para el choque contra la selección chilena se dará a conocer próximamente, pues el partido se desarrollará en octubre.

“Sí, quiero seguir anotando en lo personal. En la selección, ojalá se pueda dar la oportunidad de estar. Ahora estoy tranquilo, estoy bien. Voy a dar mi 100% también, indicó.