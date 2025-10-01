Mr. Peet reveló los jugadores de la selección que serán borrados por Manuel Barreto: "No van más"

La selección peruana inicia una nueva etapa bajo el mando de Manuel Barreto como técnico interino. Su primer reto será preparar los amistosos de octubre y noviembre, encuentros que servirán como base para iniciar el proceso hacia el Mundial 2030 con una generación renovada. En ese contexto, Mr. Peet adelantó que el estratega ya habría decidido dejar fuera a varias figuras habituales.

Tras no haber conseguido el objetivo de alcanzar la zona de repechaje en las últimas Eliminatorias Sudamericanas, los hinchas piden a gritos el recambio generacional y le dicen adiós a los más veteranos de la 'Bicolor', por lo que esperan múltiples sorpresas en la nueva lista de convocados.

¿Qué jugadores serán borrados de la selección peruana por Manuel Barreto?

Bajo esa premisa, durante el programa 'A Presión Radio', el periodista deportivo, Peter Arévalo, indicó que Manuel Barreto planea dejar afuera a varios habituales en esta nueva convocatoria. En total serían 11 jugadores los que quedarán descartados en este proceso.

De igual manera, el popular Mr. Peet sorprendió al señalar que Paolo Guerrero tendrá una condición especial para poder ser considerado entre los seleccionados para el primer amistoso ante Chile.

Video: A Presión

"Esto no es un deseo personal, es información. Advíncula, Zambrano, Tapia, Aquino, Peña, Yotún, Trauco, Flores, Corzo y Cueva no van más, la vieja guarda no está, es lo que tenemos como información. Paolo Guerrero tampoco está. Paolo esta siempre y cuando la FPF decida hacerle un partido de despedida en estos amistosos", indicó.

Finalmente, el comunicador reveló que así como hay descartados también hay jugadores que serán parte del universo de jugadores de la 'Bicolor', tal es el caso de Andy Polo y Álex Valera. "Polo y Valera si están en el universo de jugadores", concluyó.

¿Quiénes serán convocados a la selección peruana?

En las últimas semanas se informó que habrán varias novedades en esta nueva lista de convocados, donde se destaca la inclusión de Felipe Chávez, habilidoso volante del Bayern Múnich.

De igual forma, la lista contará con la presencia de Fabio Gruber del FC Núremberg de Alemania y Alexander Robertson del Cardiff City de Inglaterra, los clubes de ambos futbolistas ya recibieron la carta de reserva. Junto a ellos, se espera la integración de otras figuras para completar la nómina.