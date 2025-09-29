¡Sorpresa en Videna! La selección peruana está planificando lo que será su primer partido amistoso post Eliminatorias 2026 ante Chile de visita en octubre, duelo en el que habrán algunas caras nuevas en la Bicolor, pues se reveló que una de las figuras de Cusco FC será parte de la lista de convocados para este cotejo.

Como se sabe, los 'Guerreros Dorados' están realizando una gran campaña en la Liga 1 y eso ha sido seguido de cerca por parte del DT interino Manuel Barreto, quien ha tomado la decisión de llamar al combinado nacional a una de las piezas claves del cuadro imperial, el arquero Pedro Díaz.

"Va a estar el arquero de Cusco FC, Pedro Díaz, según entiendo en la convocatoria, que está tapando bien", dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en la reciente emisión del programa 'PBO Campeonísimo', por lo que el golero será una de las principales novedades en la nómina de Barreto para enfrentar a la 'Roja' en Santiago el próximo 10 de octubre.

Pedro Díaz estará en la lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Chile. Foto: Cusco FC

Pedro Díaz ya ha sido sparring de la selección peruana

De llegar a concretarse su aparición, el guardameta de 27 años sería convocado por primera vez a la Blanquirroja en su carrera. Sin embargo, ya conoce como se trabaja en el combinado patrio, pues en mayo del presente año recibió la citación de Óscar Ibáñez para que sea sparring de Perú en los duelos de Eliminatorias 2026 disputados en junio.

Figura de Cusco FC será la sorpresa en la convocatoria de Perú para el amistoso ante Chile. Foto: Cusco FC

Pedro Díaz es uno de los más destacados de Cusco FC este 2025

A inicios del 2025, Cusco FC anunció el fichaje de Pedro Díaz para darle una competencia a Andy Vidal. En las primeras cuatro fechas fue suplente, pero en la jornada 5 del Apertura frente a Alianza Atlético de visita recibió su oportunidad de tapar y lo hizo tan bien que se terminó de consolidar en el once titular hasta ahora.

En lo que llevamos de la temporada, el portero nacido en La Libertad ha disputado 2070 minutos en 23 partidos con los 'Guerreros Dorados' en la presente edición de la Liga 1, en las que recibió 22 goles y dejó 10 veces su valla imbatida.