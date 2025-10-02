¿Quién es Anderson Villacorta, la joven promesa que Barreto convocó a la selección peruana?

La selección peruana, bajo el mando de Manuel Barreto, dio a conocer la lista de convocados para el amistoso frente a Chile por la fecha FIFA de octubre. Los hinchas esperaban ver el ansiado recambio generacional, con la inclusión de varios jóvenes talentos. En ese contexto, llamó la atención la presencia de un futbolista que milita en México y es poco conocido en nuestro balompié: Anderson Villacorta.

Mediante un comunicado oficial en su sitio web, la selección peruana de fútbol presentó la lista de convocados para el próximo amistoso ante Chile. La gran sorpresa fue la inclusión de Anderson Villacorta, joven defensor que viene destacando en el extranjero y es considerado una de las promesas con mayor proyección de cara al futuro de la Blanquirroja.

¿Quién es Anderson Villacorta, joven promesa convocado a la selección peruana?

Anderson Villacorta, defensor central de 20 años, pertenece actualmente al club Mineros de Zacatecas de la Liga Expansión MX, donde ha logrado consolidarse gracias a sus destacadas actuaciones en el fútbol mexicano.

El zaguero inició su formación en las divisiones menores de Carlos A. Mannucci y posteriormente en la Universidad César Vallejo, equipo con el que debutó profesionalmente en 2022. A finales de 2023, sorprendió al dar el salto al extranjero y fichar por el conjunto mexicano, donde ha venido sumando continuidad y experiencia.

Anderson Villacorta es una de las figuras de Mineros de Zacatecas en México.

Desde su llegada al fútbol mexicano, Anderson Villacorta se ha consolidado como una pieza clave en la defensa de Mineros de Zacatecas. Con un total de 36 partidos disputados, el zaguero peruano registra un gol y una asistencia.

Su gran desempeño lo llevó a ser convocado a la selección peruana Sub-20, con la que disputó varios encuentros internacionales. Además, formó parte del plantel que participó en el último Sudamericano de la categoría bajo la dirección de José ‘Chemo’ del Solar, donde incluso ejerció la capitanía.

¿Cuánto vale Anderson Villacorta?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el valor de mercado de Anderson Villacorta ha registrado un notable crecimiento en los últimos años. En 2022 estaba tasado en 25 mil euros, pero actualmente, defendiendo los colores de Mineros de Zacatecas, alcanza los 200 mil euros, su cifra más alta hasta la fecha.