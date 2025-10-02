0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12
Melgar vs Cienciano por Liga 1 2025

Ivan Rakitić tuvo inesperada reunión con gente vinculada a Alianza Lima: "Iniciamos..."

Ivan Rakitić se encuentra más cerca que nunca de Alianza Lima debido a que recientemente se reunió con gente estrictamente vinculada al club.

Francisco Esteves
Ivan Rakitić más cerca que nunca a Alianza Lima.
Ivan Rakitić más cerca que nunca a Alianza Lima. | Foto: AFP.
¡Nadie se lo esperaba! Ivan Rakitić, campeón de la Champions League con el Barcelona y de paso por muchos de los clubes más importantes de Europa, sorprendió al mundo entero tras sostener una importante reunión con gente vinculada estrechamente a Alianza Lima. Algunos hinchas de inmediato comenzaron a especular con un posible fichaje que sería el batacazo máximo en la historia del fútbol peruano.

La selección peruana a punto de perder a importante elemento.

Resulta que, en redes sociales, se filtró una imagen del mediocampista que recientemente se retiró del fútbol junto a dos reconocidos personajes vinculados al cuadro de Matute: Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Sin embargo, es prácticamente imposible que lo convenzan de jugar la Liga 1 debido a que su último club fue el HNL Hajduk Split de Croacia y confirmó que no descolgará los chimpúnes.

Como sabemos, la 'Foquita' compartió con Ivan Rakitić en el Schalke 04 y se hicieron grandes amigos, por lo que hasta el día de hoy siguen en contacto. Motivo por el cual ambos ex Alianza Lima viajaron hasta Europa para hacerle una entrevista que saldrá en el programa Enfocados de YouTube. Para promocionar el nuevo capítulo, los tres exfutbolistas compartieron una tremenda fotografía en las redes sociales.

Alianza Lima

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola junto a Ivan Rakitić.

"Iniciamos nuestra gira europea con el exjugador que fue CRACK MUNDIAL del FC Barcelona, Sevilla, Schalke 04 y más. Además, fue campeón de la Champions League al lado de Messi y subcampeón del mundo con su selección", precisó el programa Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola mediante su cuenta oficial de Instagram.

Hinchas le piden a Ivan Rakitić que juegue en Alianza Lima

Así como lees, tanto en 'X' como Instagram muchos hinchas le pidieron a Jefferson Farfán que saque a Ivan Rakitić del retiro y lo convenza de firmar por Alianza Lima para la próxima temporada. Incluso, hubieron quienes resaltaron que tiene 37 años y es una edad menor a la de Paolo Guerrero y Hernán Barcos que con 41 años son los delanteros principales del club blanquiazul.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

