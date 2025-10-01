Hinchas realizan fuerte reclamo a los jugadores de Alianza Lima tras finalizar el primer tiempo

A pesar de dominar las acciones y generar claras situaciones de gol, Alianza Lima terminó el primer tiempo cayendo 1-0 ante Atlético Grau. Por ello, los hinchas blanquiazules que se dieron cita en Matute reclamaron a los jugadores.

Los fanáticos que se ubicaron en la tribuna Oriente criticaron a los jugadores Íntimos cuando se dirigían a los camerinos. El 'Pueblo Blanquiazul' entiende que el duelo ante Grau es vital para alcanzar sus objetivos.

Con el triunfo de Universitario ante Alianza Atlético, la diferencia con Alianza Lima en la tabla de posiciones creció. El equipo de Gorosito no puede tropezar en Matute. Una caída significa complicar sus anhelos de salir campeón a final de temporada.

Brian Arias, la gran novedad en el once de Alianza Lima

El juvenil Brian Arias es una de las novedades en el equipo titular de Néstor Gorosito. El defensor fue en el encargado en reemplazar a Gianfranco Chávez, quien se lesionó en el calentamiento.

En los 45 minutos, Arias cumplió un papel positivo. Cubrió su zona, pero perdió cuando fue al 'choque'. Además, se mostró dubitativo cuando tenía que realizar la presión alta.