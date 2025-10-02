¿Fichaje blanquiazul? Figura de ADT entró en la órbita de Alianza Lima para la temporada 2026

Alianza Lima venció 2-1 a Atlético Grau en Matute, pero tiene pocas esperanzas de ganar el Torneo Clausura y salir campeón nacional este 2025. Bajo ese panorama, el cuadro blanquiazul está comenzando a planificar lo que será la próxima temporada, por lo que se reveló que tiene en su órbita a una de las figuras de ADT. ¿Será el fichaje sorpresivo de los 'Íntimos'?

En tienda aliancista vienen trabajando en el tema de los refuerzos para la versión 2026 del plantel profesional y en las últimas horas, el periodista Gerson Cuba dio a conocer que los victorianos han puesto en su radar a uno de los futbolistas revelación de ADT y la presente edición de la Liga 1, Jhair Soto.

"Jhair Soto, defensa de ADT, atraviesa un buen momento en el equipo de Tarma y también ha ingresado en el radar de Alianza Lima con miras al 2026", informó el citado comunicador mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X (anteriormente llamado Twitter).

Jhair Soto, jugador de ADT, entró en el radar de Alianza Lima para la próxima temporada. Foto: Instagram

Jhair Soto es una de las piezas inamovibles de ADT

La escuadra victoriana ha sufrido mucho con la falta de zagueros centrales en lo que llevamos de la presente campaña. Ello ha originado que desde el club vean con buenos ojos una posible llegada del futbolista de 22 años, sobre todo porque ha tenido mucha continuidad con camiseta del 'Vendaval Celeste'.

En su segundo año en la plantilla principal del conjunto tarmeño, Soto ha disputado 1194 minutos en 19 encuentros solo contando la Liga 1, en los que aportó con un solo gol a Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Clausura y recibió tres tarjetas amarillas. Es más, en el segundo semestre es donde se ha afianzado en el once titular del DT Horacio Melgarejo.

Por su parte, el joven defensor también jugó algunos encuentros con la reserva 'Adetina' en la presente edición de la Liga 3, más precisamente 635 minutos en ocho presentaciones, convirtiendo dos tantos y dando una asistencia. Todas esas estadísticas han sido recogidas por Alianza Lima para estar interesado en contar con él de cara a la temporada 2026.