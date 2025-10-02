Se confirmó qué debe pesar para que Renato Tapia fiche por Alianza Lima: "Ha expresado..."

La llegada de Renato Tapia al fútbol peruano no es una novedad y con el pasar del tiempo podría convertirse en una realidad. El futbolista de 30 años podría llegar a Alianza Lima, según confesó su propio padre. El volante nacional tendría en mente defender los colores blanquiazules, pero para eso debe pasar ciertas cosas.

Los hinchas de Alianza Lima tienen una novedad por la cuál podrían ilusionarse: la llegada de Renato Tapia. El padre del jugador habló con el programa 'Línea de 5' y explicó el presente de su hijo y los planes que tendría para su futuro en su carrera profesional.

Renato Tapia y su posible llegada a Alianza Lima

El experimentado volante se podría sumar a la lista de futbolistas que vistieron la camiseta de Alianza Lima, tales como los históricos Claudio Pizarro o Jefferson Farfán. Su regreso al fútbol peruano también podría mejorar la calidad de la liga nacional.

A pesar de que nunca ha tenido la oportunidad de vestir los colores del club íntimo, el nombre de Renato Tapia ha causado ilusión entre los hinchas blanquiazules, quienes ven con buenos ojos el fichaje del futbolista que juega actualmente en el Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League.

"Tendrían que darse muchas cosas. En primer lugar, por la edad que tiene, yo creo que tiene para varios años más para seguir jugando al fútbol. El otro es el tema tiene con ver con la familia, dejar a la familia para venir acá a Perú puede conllevar a otros temas familiares. Es un poco complicado, pero al final la decisión la tendrá que tomar él", sostuvo el padre de Tapia. "En su debido momento, él ha expresado que de repente le gustaría terminar su carrera ahí, pero eso se verá con el tiempo, a dónde lo lleva la vida", agregó.

¿En qué equipos jugó Renato Tapia?

A sus 30 años, Renato Tapia ha tenido una carrera en clubes importantes que lo ha llevado a tener un rol importante también dentro de la selección peruana. Entre ellos está el F.C. Twente, Feyenoord, Celta de Vigo y Club Deportivo Leganés.