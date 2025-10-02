Se reveló si Néstor Gorosito ya renovó contrato con Alianza Lima para 2026: "La respuesta..."

Gustavo Zapata, asistente técnico de Néstor Gorosito, se refirió al estado de la renovación del DT argentino para seguir bajo el mando de Alianza Lima para la próxima temporada 2026. Los hinchas blanquiazules tendrán una respuesta pronto para saber en manos de quién queda el plantel blanquiazul.

La campaña de Alianza Lima ha causado todo tipo de emociones a los hinchas, y su regreso al nivel internacional es uno de los factores a destacar y esto fue gracias a Néstor Gorosito. El director técnico está en conversaciones sobre su renovación, que se puso en duda luego de su eliminación en la Copa Sudamericana y tras quedar lejos del primer lugar en el Torneo Clausura 2025.

Asistente de Alianza revela si Gorosito renovará con Alianza Lima

Durante la conferencia de prensa luego del sufrido triunfo ante Atlético Grau para seguir sumando de a 3, Gustavo Zapata, asistente técnico de Gorosito, salió a hablar y reveló que la respuesta final la tiene Franco Navarro o el mismo DT argentino.

"Respecto a la renovación, obviamente yo sé, porque estamos informados, que solamente falta la firma, pero es una pregunta que a lo mejor te la puede responder Franco Navarro o 'Pipo' en este caso. Yo sé cómo está la situación porque somos un comando técnico y hablamos permanentemente, pero a lo mejor la respuesta la respuesta concreta te la puede dar Franco o como 'Pipo'", señaló.

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima en diciembre de 2024 y desde entonces ha dirigido un total de 47 partidos. Anteriormente, el técnico argentino estuve frente a equipos como Tigre, Colón, Gimnasia, Olimpia y Argentinos Juniors.