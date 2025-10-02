Alan Cantero dejó contundente mensaje tras cánticos de hinchas en Matute: "Siempre están..."

Alianza Lima inició con pie izquierdo el partido ante Atlético Grau en Matute. Ante la derrota parcial del plantel blanquiazul, los hinchas no dudaron en lanzar fuertes cánticos contra los jugadores por ir perdiendo 0-1 en los primeros 45 minutos. Luego del pitazo final, el equipo logró celebrar con una emotiva remontada, pero jugadores como Alan Cantero no callaron ante este incidente en el recinto deportivo.

En zona mixta, el atacante argentino tuvo unas breves palabras hacia los hinchas de Alianza Lima por expresar su molestia durante varios pasajes del partido. Fiel a su estilo, comprendió el malestar de los aficionados y recalcó que ellos siempre están apoyando al club en todo momento.

"Es normal, son hinchas, quieren que ganemos siempre, ellos siempre están apoyando, así que normal. Cuando vienen (a Matute) se tiran atrás", manifestó Alan Cantero a los medios de prensa.

Hinchas de Alianza Lima reclamaron a jugadores

LÍBERO pudo tener imágenes exclusivas de la molestia de los hinchas de Alianza Lima luego de que culmine la primera parte del cotejo ante Atlético Grau. Los jugadores tuvieron que tener resguardo policial ante la furia de los aficionados, ya que estaban perdiendo en este arranque de compromiso por la mínima diferencia.

Los futbolistas ingresaron a los camerinos por la tribuna oriente, por lo que no fueron ajenos a todos los reclamos para que reaccionen de cara al complemento. Finalmente, el cuadro de Néstor Gorosito logró darlo vuelta y sumar tres puntos claves en este Torneo Clausura.