Guerrero respondió a críticas y dio fuerte opinión sobre liderato de Universitario: "Siempre..."

Alianza Lima logró un triunfo vital por 2-1 ante Atlético Grau y se mantiene expectante en la lucha por el Torneo Clausura. Los blanquiazules estaban obligados a ganar tras los malos resultados obtenidos y las críticas por su bajo rendimiento. Por ello, al finalizar el partido, Paolo Guerrero no dudó en responder a los cuestionamientos y sorprendió al referirse a la pelea por el liderato con Universitario. ¿Qué dijo?

El 'Depredador' fue uno de los jugadores del elenco íntimo que se pronunciaron tras el triunfo obtenido en Matute ante un duro rival. Paolo Guerrero conversó con los medios y fue consultado sobre diversos temas, entre ellos las críticas recibidas tras la eliminación de la Copa Sudamericana y la derrota frente a Cienciano en el Clausura.

"El hincha quiere ver al equipo ganar pero lo de afuera no nos puede desconcentrar. Nosotros somos los responsables de estar dentro de la cancha y darle la satisfacción al hincha. Cuando un equipo está perdiendo, el hincha va a incomodarse con el equipo", expresó el delantero para el periodista José Varela y los demás medios presentes.

Asimismo, el atacante de 41 años fue consultado sobre cómo afrontar los próximos partidos, considerando que Alianza Lima no parte como el principal candidato para quedarse con el título del Torneo Clausura y depende de un tropiezo de Universitario. Ante ello, Guerrero sorprendió con una contundente opinión sobre la disputa por el campeonato.

Video: José Varela YouTube

"Alianza Lima siempre tiene que preocuparse por sí mismo, como el quipo mejor del país debe preocuparse en hacer las cosas bien, por darle la victoria al hincha que siempre quiere ver a su equipo ganar. Más allá de otros resultados (derrotas de Universitario), nosotros tenemos que hacer nuestro papel que es ganar", sentenció.

Paolo Guerrero recordó la eliminación de la Copa Sudamericana

Por otro lado, en conversación con L1 MAX, Paolo Guerrero también se pronunció tras el duro golpe que supuso la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana y confesó que el equipo aún no logra recuperarse por completo. No obstante, recalcó que deben sobreponerse para poder remediar su situación en la Liga 1.

"Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos se imaginaron jugar una final. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos recuperarnos de ello. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles", mencionó.

Próximo partido de Alianza Lima

La escuadra dirigida por Néstor Gorosito ya no cuenta con margen de error en el torneo local, por lo que deberá enfocarse plenamente en su próximo compromiso frente a Alianza Universidad, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura. El duelo se disputará este domingo 5 de octubre en Huánuco a las 12:00 p.m. (hora peruana).