Raúl Ruidíaz dio rotundo mensaje sobre posible tricampeonato de Universitario: "Una situación..."

Atlético Grau no pudo dar el golpe en Matute y cayó 2-1 frente a Alianza Lima, resultado que lo aleja de la pelea por los puestos de torneos internacionales en la tabla acumulada de la Liga 1. Sin embargo, lo más llamativo llegó después del partido, cuando Raúl Ruidíaz sorprendió a los hinchas al pronunciarse sobre el posible tricampeonato de su exequipo, Universitario de Deportes. ¿Qué dijo?

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre el posible tricampeonato de Universitario?

Al finalizar el encuentro, el delantero de los 'Albos' declaró para las cámaras de L1 MAX, donde fue consultado por su opinión sobre el posible tricampeonato que podría conseguir la 'U' esta temporada, considerando que es hincha confeso del club.

Al respecto, Ruidíaz fue claro al señalar que no suele seguir mucho los demás partidos, dejando en claro que no está pendiente del rendimiento de Universitario en la Liga 1. Además, recalcó que su mente está enfocada únicamente en conseguir triunfos con Atlético Grau.

"Yo en lo personal, lo que pasa es que no veo tanto fútbol. Sé que la 'U' está puntero, pero no ando pensando en lo que pase arriba, sino en Atlético Grau, solo en eso. Nosotros estamos en una situación en la que necesitamos ganar. La verdad, no tengo cabeza para pensar en otras cosas. Solo pienso en nosotros para que nos vaya bien en la temporada, solo en Grau nada más", expresó.

De esta manera, Raúl Ruidíaz marca una seria distancia con Universitario en medio de unas semanas con mucha polémica. Confirmado la tensa relación que ha mantenido con la institución en el último año.

Raúl Ruidíaz respondió sobre un posible regreso a Universitario

Asimismo, fue consultado por la posibilidad de regresar en algún momento a Universitario. El delantero fue enfático al recordar que tiene contrato con Atlético Grau por varios años y aseguró sentirse plenamente feliz en el club.

"Las cosas van a tener que pasar cuando tengan que pasar. Tengo contrato con Atlético Grau hasta el 2029. Estoy feliz, mi familia también lo está, y estoy en un excelente grupo. Hace muchos años no me sentía así, así que valoro mucho eso. Espero darle muchas alegrías a Grau", concluyó.