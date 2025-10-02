Perú lo tiene en sus planes, pero fue convocado por selección que clasificó al Mundial 2026

¡Sorpresa! Manuel Barreto lanzó su lista de convocados en la selección peruana para el partido con Chile por la fecha FIFA del mes de octubre y en ella hay muchas ausencias, como por ejemplo un futbolista nacido en el extranjero de quien se especulaba podría aparecer en la nómina. Sin embargo, el jugador que milita en el Reino Unido decidió aceptar el llamado de otro combinado nacional.

PUEDES VER: Pedro Gallese conoció fuerte noticia en su club tras no ser convocado a la selección peruana

Como sabemos, desde la llegada de Gianluca Lapadula la FPF ha ido siguiendo futbolistas de todas partes del mundo que cuenten con raíces incaicas, ya sea por parte de madre, padre o abuelos. Producto de esta iniciativa fue que Oliver Sonne, nacido en Dinamarca, logró ser convocado a la Bicolor en las últimas Eliminatorias Conmebol. No obstante, hay muchos otros deportistas alrededor del globo terráqueo pasando una situación similar.

Uno de ellos es Alexander Robertson, mediocampista de Escocia que puede jugar tanto para Perú como Australia y se sabe que ha estado en constante comunicación con el comando técnico de la selección peruana, según informó el periodista Gustavo Peralta. Pese a ello, recientemente se confirmó que el ex Manchester City fue convocado oficialmente por la escuadra de Oceanía para la nueva fecha FIFA.

Alexander Robertson convocado a Australia.

¿Alexander Roberson aún puede jugar para Perú?

Con ello, el futbolista del Cardiff City de Gales, pero que juega en la League One (Tercera División) de Inglaterra, está más lejos que nunca de la Blanquirroja. Eso sí, incluso si llega a jugar los dos amistosos internacionales con los 'Socceroos', Robertson seguirá siendo convocable para Manuel Barreto y el director técnico que elija la FPF después de él debido a que no ha disputado ni un solo partido oficial con los australianos.

¿La FPF seguirá buscando a Alexander Robertson?

El periodista Gustavo Peralta indicó mediante su cuenta oficial de 'X' que la convocatoria de Australia no frustra los planes a futuro que tiene la FPF con Alexander Roberson. Por lo que la selección peruana continuará conversando con el futbolista extranjero para una posible convocatoria de cara a las próximas Eliminatorias de la Conmebol.