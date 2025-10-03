- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Mauro Cantoro sorprendió al elegir al nuevo capitán de Perú y al '10': "El futuro..."
El exfutbolista Mauro Cantoro se pronunció sobre los nuevos rostros de la selección peruana tras la eliminación del Mundial 2026. ¿A quiénes escogió?
La selección peruana de Manuel Barreto iniciará su etapa con el partido amistoso ante su similar de Chile, por ello, dio a conocer su lista de convocados con muchas sorpresas. En ese contexto, el exfutbolista Mauro Cantoro no dudó en pronunciarse al respecto a pocos días del compromiso.
PUEDES VER: ¿Rechazó? Felipe Chávez deja impactante publicación tras ser convocado a la selección peruana
Para el exjugador de Universitario, el plantel renovado de la Bicolor tendrá a nuevos elementos que tomarán un importante papel en la cancha. De esta manera, dio a conocer quién será el nuevo capitán y el nuevo ‘10’ para él, siendo dos conocidos futbolistas que ya han sido llamados a la Blanquirroja en más de una ocasión.
¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre la nueva selección peruana?
“Si arranco desde cero y veo el perfil del chico, Erick Noriega, lo que busco para el futuro que es para la selección. La ‘10’ se la doy a Jairo Concha”, dijo. Cabe resaltar que el ‘Samurái’ viene dejando buenas impresiones en Brasil con camiseta de Gremio, mientras el volante de Universitario siendo una de las figuras en la Liga 1.
¿Cuándo jugará la selección peruana este 2025?
Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará este 10 de octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50