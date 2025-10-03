Mauro Cantoro sorprendió al elegir al nuevo capitán de Perú y al '10': "El futuro..."

La selección peruana de Manuel Barreto iniciará su etapa con el partido amistoso ante su similar de Chile, por ello, dio a conocer su lista de convocados con muchas sorpresas. En ese contexto, el exfutbolista Mauro Cantoro no dudó en pronunciarse al respecto a pocos días del compromiso.

Para el exjugador de Universitario, el plantel renovado de la Bicolor tendrá a nuevos elementos que tomarán un importante papel en la cancha. De esta manera, dio a conocer quién será el nuevo capitán y el nuevo ‘10’ para él, siendo dos conocidos futbolistas que ya han sido llamados a la Blanquirroja en más de una ocasión.

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre la nueva selección peruana?

“Si arranco desde cero y veo el perfil del chico, Erick Noriega, lo que busco para el futuro que es para la selección. La ‘10’ se la doy a Jairo Concha”, dijo. Cabe resaltar que el ‘Samurái’ viene dejando buenas impresiones en Brasil con camiseta de Gremio, mientras el volante de Universitario siendo una de las figuras en la Liga 1.

¿Cuándo jugará la selección peruana este 2025?

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará este 10 de octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.