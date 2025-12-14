- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 15 de diciembre: programación, horarios y dónde ver fútbol gratis
Programación completa de la agenda futbolística para hoy lunes 15 de diciembre. Horarios y dónde ver partidos en vivo y gratis.
Programación de partidos de hoy, lunes 15 de diciembre | Composición de Líbero
Hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, la agenda futbolística destaca por emocionantes partidos en las principales ligas del mundo. Revisa los canales y horarios para ver en vivo los duelos.
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Manchester United vs. AFC Bournemouth
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Rayo Vallecano vs. Real Betis
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Serie A
|Horario
|Partido
|Canal
|14:45
|Roma vs. Como
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|San Antonio Bulo Bulo vs. Real Oruro
|Futbol Canal
|18:00
|Aurora vs. ABB
|Futbol Canal
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Emelec vs. El Nacional
|Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por Copa Árabe de la FIFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Marruecos vs. Emiratos Árabes Unidos
|12:30
|Arabia Saudita vs. Jordania
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Nacional vs. Tondela
|Bet365
|13:45
|SC Braga vs. Santa Clara
|Bet365
|15:45
|Oporto vs. Estrela
|ESPN 4, Disney Plus, Zapping y Bet365.
Partidos de hoy por la Superliga de Turquía
|Hora
|Partido
|Canal
|12:00
|Fenerbahce vs. Konyaspor
|Disney Plus y ESPN 5
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
