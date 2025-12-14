0
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

Partidos de hoy, lunes 15 de diciembre: programación, horarios y dónde ver fútbol gratis

Programación completa de la agenda futbolística para hoy lunes 15 de diciembre. Horarios y dónde ver partidos en vivo y gratis.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy, lunes 15 de diciembre
Programación de partidos de hoy, lunes 15 de diciembre
Hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, la agenda futbolística destaca por emocionantes partidos en las principales ligas del mundo. Revisa los canales y horarios para ver en vivo los duelos.

Hernán Barcos llegó a un acuerdo con destacado club que jugará la Liga 1 2026

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Manchester United vs. AFC BournemouthESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Rayo Vallecano vs. Real BetisDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Serie A

HorarioPartidoCanal
14:45Roma vs. ComoESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00San Antonio Bulo Bulo vs. Real OruroFutbol Canal
18:00Aurora vs. ABBFutbol Canal

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Emelec vs. El NacionalCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por Copa Árabe de la FIFA

HorariosPartidosCanales
9:30Marruecos vs. Emiratos Árabes Unidos
12:30Arabia Saudita vs. Jordania

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
12:30Nacional vs. TondelaBet365
13:45SC Braga vs. Santa ClaraBet365
15:45Oporto vs. EstrelaESPN 4, Disney Plus, Zapping y Bet365.

Partidos de hoy por la Superliga de Turquía

HoraPartidoCanal
12:00Fenerbahce vs. KonyasporDisney Plus y ESPN 5

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Jesús Yupanqui
