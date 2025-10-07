'Conejo' Rebosio, ex Sporting Cristal, deja tajante mensaje y critica a Álex Valera : "Es sospechoso"

Sucede que durante los últimos días se ha hablado en gran medida sobre la posible 'baja' de Álex Valera para enfrentar a Chile en el próximo amistoso como parte de la fecha FIFA. Ante esto, y a pesar de que Manuel Barreto aseguró que cuenta con el atacante de Universitario, Miguel Rebosio señaló que de concretarse su desconvocatoria, sería una actitud sospechosa por parte del futbolista de 29 años.

Perú se estará enfrentando a Chile este viernes 10 de octubre como parte de la preparación con jóvenes talentos, según el plan de Manuel Barreto pensando en el futuro de la selección peruana. El futbolista Álex Valera también es parte de este proyecto y debido a su peculiar historial en las convocatorias pasadas, los rumores de su 'baja' en la lista de convocados no han sido tomados de la mejor manera por el exseleccionado de Perú.

"Tiene que estar ahí, es donde pertenece, ya mucha suspicacia. Cada vez que hay una convocatoria siempre le pasa algo y ya eso ha sido opinión pública del tema personal. Después tres o cuatro veces que él no pudo y una última, creo que ya sería un poco sospechoso", señaló el 'Conejo' Rebosio.

Universitario tiene todas las fichas a su favor para coronarse como campeón del Torneo Clausura 2025 dándose el lujo de lograrlo antes de la última fecha si es que no tiene caídas en sus próximos encuentros.

Barreto desmiente desconvocatoria de Álex Valera

En medio de la definición por el Torneo Clausura 2025, donde Universitario de Deportes es el principal favorito a llevarse el título nacional y conquistar el ansiado tricampeonato, el nombre de Álex Valera ha sido el centro de críticas.

Durante la última conferencia de prensa junto a Jean Ferrari, Manuel Barreto aprovechó para desmentir que Valera sería desconvocado luego de que Álvaro Barco también mostrara su preocupación por la lesión del delantero. "Se le ha hecho los estudios a Alex (Valera) y tiene un molestia, no hay una lesión clara. Alex tiene todo el compromiso de estar acá, continuará con nosotros, lo vamos a cuidar, si llegado el viernes vemos que puede tener minutos, lo tendrá. Está con nosotros y está con la selección y va a seguir hasta el partido con Chile", sostuvo.