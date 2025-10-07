- Hoy:
Administrador de Alianza Lima apunta contra la CONAR: "Existe arbitraje delincuencial"
Fernando Cabada fue autocrítico por el mal momento deportivo de Alianza Lima y no dudó en criticar duramente a la CONAR.
El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, reconoció que el club necesita realizar una evaluación profunda sobre las causas deportivas que lo llevaron a los malos resultados en el Torneo Clausura. No obstante, también señaló que las decisiones arbitrales han tenido un peso importante en la complicada situación que atraviesa el equipo, calificando el accionar de los jueces como “delincuencial”.
El máximo dirigente de la institución victoriana fue enfático al aceptar que hay errores por corregir en el equipo de Néstor Gorosito, y no dudó en criticar duramente a la CONAR y a su presidente Víctor Hugo Carrillo, porque considera que se han visto seriamente perjudicados.
"Este es un espacio para hacer una autorreflexión, una autocrítica. Aparte de las cosas, que salen sobrando como hablar del arbitraje delincuencial que existe, en manos del señor Víctor Hugo Carrillo, aparte de eso, del mal arbitraje que hay, la idea de ahora no es tratar esos temas, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro y qué es lo que tenemos que hacer mejor", sostuvo en rueda de prensa.
Asimismo, Fernando Cabada insistió en que hay favoritismos en la CONAR, pero admitió que el club requiere de una valoración urgente para resolver los problemas que los han alejado de obtener el Torneo Clausura y pelear por el título nacional de la Liga 1 2025.
"Lo cierto es que existe este sesgo terrible en el arbitraje, pero existen cosas que Alianza Lima tiene que hacer mejoras en la interna. En ese sentido, respaldo a Franco Navarro y este proceso de autorreflexión que se está emprendiendo para ver qué es lo que vamos a hacer mejor y tener los resultados que todos los aliancistas merecemos", manifestó con evidente molestia Cabada.
