Pedro García y su fulminante comentario sobre Ceppelini: "Es el menos profesional de Alianza Lima"

Pedro García no toleró que los jugadores de Alianza Lima critiquen a la Liga 1, precisamente tras su derrota ante Alianza UDH en Huánuco (2-1) y apuntó especialmente contra Pablo Ceppelini, luego que este asegurara que la competencia nacional es una liga amateur y poco profesional.

El comentarista deportivo fue contundente contra el '10 blanquiazul' por las polémicas en las que estuvo envuelto y enfatizó en los problemas que tuvo el equipo de Néstor Gorosito a lo largo de la temporada tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores y Sudamericana, en donde tuvo varias expulsiones.

"Y yo digo, Ceppelini, el que aparentemente es el menos profesional del plantel de Alianza Lima, se permite criticar a una liga peruana llamándola amateur. Yo creo que tiene razón, pero Ceppelini, no lo digas tú, porque está totalmente fuera de timing", expresó en el programa 'Vamos al VAR'.

Además, Pedro García resaltó que la crítica sería bienvenida siempre y cuando lo realice un futbolista que destaque en Alianza Lima, como Hernán Barcos o Fernando Gaibor, finalmente le dio razón sobre el nivel de la Liga 1 pero hizo la comparación con el presente del futbolista uruguayo.

"Eso está bien que lo diga Barcos, está bien que lo diga Gaibor, que viene de afuera y la rompe en todo, pero que lo diga Ceppelini. El ser amateur es lo que está mas distanciado de lo profesional. ¿Se parece a Ceppelini, no? Que muy profesional no ha sido, entonces, que lo diga él me pareció fuera de timing", sentenció.