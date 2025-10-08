Alianza Lima confirma terrible noticia que entristecerá a sus hinchas: "No..."

Se define la temporada de Alianza Lima que, tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana y estar al borde de perder la Liga 1 2025, necesita darle una alegría a toda su hinchada. Sin embargo, lejos de ello, ahora la escuadra blanquiazul provocó un profundo malestar y tristeza en cierto sector de su afición, esto luego de revelar una fuerte noticia mediante sus redes sociales.

Resulta que el pueblo íntimo tiene su fe centrada en el equipo dirigido por José Letelier, que en estos momentos está definiendo su futuro en la Copa Libertadores Femenina. Las de Matute se ubican en el Grupo B y están obligadas a vencer a ADIFFEM para tener posibilidades de clasificar a los cuartos de final, aunque para ello necesitan que Boca Juniors pierda con Ferroviária de Brasil.

En ese sentido, el partido comenzó a jugarse desde las 14.00 horas de Perú este miércoles 8 de octubre y todos los hinchas quieren seguir el encuentro. Por ello, Alianza Lima anunció mediante sus redes sociales que podrán verlo completamente gratis y online mediante el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores Femenina. Esto habilitado en Perú y el resto del mundo, aunque hay un detalle que no gustará a algunos.

Alianza Lima anunció la transmisión de su partido.

Y es que la transmisión "no estará disponible" en algunos países: México, Argentina, Brasil, Colombia y todo Centroamérica. Es decir, en estas naciones no podrán ver el encuentro de las blanquiazules mediante la mencionada plataforma y provocó la profunda tristeza de todos los aficionados íntimos que viven en estos territorios. Como sabemos, los de Matute tienen seguidores en todas partes del mundo.

Alianza Lima es el mejor equipo peruano de la Copa Libertadores Femenina

Actualmente, sin contar la Copa Libertadores Femenina actual, Alianza Lima es el mejor representante peruano en la historia de la competición debido a que marcha en la casilla 26 de todo el campeonato desde que comenzó a jugarse. Universitario de Deportes se ubica en el puesto número 50, ya que no ha tenido muchas participaciones en el certamen Conmebol.