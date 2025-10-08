¿Alianza Lima es el mejor club peruano en la historia de la Copa Libertadores por encima de la U?

Por años existe el debate entre qué club es más grande, si Alianza Lima o Universitario de Deportes. Ahora, la Conmebol dio su veredicto y posicionó a uno de los dos por encima del otro en la tabla histórica de la Copa Libertadores. Para alegría de su numerosa hinchada, los blanquiazules son quienes se encuentran como el mejor representante peruano de todos los tiempos.

Resulta que, según el ranking histórico del torneo más prestigioso de nuestro continente, el equipo de La Victoria se encuentra posicionado 20 peldaños por encima de la 'U', que es el tercer cuadro incaico con mayor desempeño en el certamen internacional. Eso sí, nos referimos a la Copa Libertadores Femenina que precisamente en estos momentos viene llevando a cabo su edición 2025.

Y es que, contando únicamente hasta el año pasado, Alianza Lima se ubica en la casilla número 26 de la historia de la competición Conmebol, mientras que la plaza 43 está FBC White Star y más atrás aparece Universitario de Deportes situado en el puesto número 50. Vale precisar que Sporting Cristal nunca ha participado del torneo y por ello no aparece en el ranking.

Alianza Lima se encuentra disputando la Copa Libertadores Femenina 2025.

Asimismo, las blanquiazules, dirigidas por José Letelier, pueden seguir escalando posiciones esta temporada debido a que actualmente cruzan la última fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores Femenina y siguen en la lucha por clasificar a los cuartos de final, aunque necesitan una serie de resultados para conseguir igualar lo realizado el año pasado.

¿Qué necesita Alianza Lima para claisifcar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina?

Alianza Lima comparte zona con Boca Juniors, Ferroviária y ADIFFEM; y al igual que en su contraparte masculina clasifican a la siguiente ronda dos clubes por grupo. Las blanquiazules marchan terceras con 1 solo punto y deben vencer a ADIFFEM por al menos dos goles de margen, para que así Ferroviária derrote a Boca y por diferencia de gol clasifiquen las íntimas a cuartos de final.