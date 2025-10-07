Cinco futbolistas de Alianza Lima cerca de jugar su último partido en el club esta semana

Pese a que llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima ha generado profunda tristeza en todos sus hinchas y sobre todo porque no tiene chances de salir campeón del Torneo Clausura. Es decir, se quedó sin Liga 1 y sin competición Conmebol esta temporada, pero ahora la institución se llevó otra sorpresa debido a que cinco futbolistas importantes están cerca de dejar el club y disputar su último partido con camiseta blanquiazul.

Se trata de cinco elementos extranjeros, aunque eso sí, no nos referimos a Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini o Alan Cantero; sino a deportistas que actualmente se encuentran en el plantel dirigido por José Letelier y que están jugando la Copa Libertadores Femenina 2025. En ese sentido, las íntimas podrían despedirse pronto de algunas de sus compañeras.

Y es que recientemente, previo al torneo internacional, Alianza Lima contrató a cinco jugadoras específicamente para la competición Conmebol, tal como lo hace cada año que ha clasificado. Es decir, Estefanía Gonzáles (Colombia), Diana Borges (Cabo Verde), Karol Lins (Brasil), Kaila Gomes (Brasil) y Joyce Amara (Brasil), están cerca de jugar su último encuentro con el cuadro de Matute si esta semana quedan eliminadas del certamen continental.

Algunos de los refuerzos de Alianza Lima.

Eso sí, no es imposible que, si una de las jugadoras deslumbró con su nivel a José Letelier, el elenco victoriano busque extenderle su vínculo contractual hasta la próxima temporada para la Liga Femenina. Además, existe la posibilidad de que Alianza Lima clasifique a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y el club siga compitiendo en el extranjero.

¿Cómo va Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina?

Alianza Lima marcha en la tercera casilla del Grupo B del campeonato, junto a Boca Juniors, Ferroviária y ADIFFEM. Las blanquiazules igualaron con el 'Xeneize' y perdieron por la mínima con las brasileñas, por lo que ahora necesitan vencer por dos goles en la última fecha y esperar que las argentinas sean derrotadas. De lo contrario el elenco de Matute volverá al Perú inmediatamente para disputar los playoffs del Torneo Clausura 2025.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina