Destacado jugador se unirá a los trabajos de Alianza Lima tras estar en Estados Unidos: "Vuelve"

Alianza Lima continúa sus preparativos en pleno parón por la fecha FIFA para poder afrontar las últimas fechas del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules buscarán pelear el título hasta el final y escalar posiciones en la tabla del Acumulado de la Liga 1. En medio de ello, se reveló que un jugador se unirá a los trabajos tras viajar a Estados Unidos.

El periodista deportivo José Varela sorprendió a los hinchas al revelar que una figura se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima. Se trata de Kevin Quevedo, quien había viajado de emergencia a territorio norteamericano por motivos personales, con la autorización del club. Cabe recordar que Quevedo solicitó su desconvocatoria de la selección peruana alegando temas familiares.

Según mencionó Varela, ese fue el motivo de su viaje, el cual contó con el visto bueno del club 'íntimo'. El futbolista arribará este viernes 10 de octubre a Lima para reincorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

“Kevin Quevedo vuelve mañana a Perú procedente de Estados Unidos, luego de visitar a su hija algunos días con permiso del club Alianza Lima”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de ‘X’.

Kevin Quevedo se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima este viernes.

Lo mencionado por José Varela coincide con el comunicado emitido por la FPF al anunciar la desconvocatoria del atacante, donde se precisó que la solicitud partió del propio jugador por razones personales, situación que generó debate entre los hinchas.

Kevin Quevedo es figura en Alianza Lima

A lo largo de la temporada, Kevin Quevedo se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Néstor Gorosito, destacando por su desequilibrio, aporte goleador y participación en las jugadas ofensivas del equipo.

En lo que va del año, el extremo ha disputado 38 encuentros en todas las competiciones, registrando 9 goles y 6 asistencias, números que lo colocan entre los jugadores más determinantes del cuadro blanquiazul.

Kevin Quevedo despertó interés en clubes de Sudamérica

Según pudo conocer Líbero, el gran momento de Kevin Quevedo no ha pasado desapercibido en el continente. Diversos clubes de Argentina, Chile y Brasil han mostrado interés en el atacante, e incluso la directiva de Alianza Lima ya habría recibido algunas propuestas formales.

No obstante, la postura del cuadro íntimo es clara: desean mantener al extremo en el plantel, por lo que solo una oferta realmente atractiva podría hacer que evalúen su salida.