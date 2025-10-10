Butrón dio fuerte mensaje sobre el futuro de Gorosito en Alianza tras alejarse del Clausura: "No..."

Alianza Lima complicó sus chances de poder recortar distancia con Universitario, líder del Torneo Clausura 2025, luego de la reciente derrota contra Alianza Universidad de Huánuco, previo a la para por fecha FIFA. Sin embargo, muy aparte de la eliminación de los íntimos en la Copa Sudamericana, los hinchas tienen una firme postura respecto a la continuidad de Néstor Gorosito en La Victoria.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre la continuidad de Néstor Gorosito?

Tal es el caso de Leao Butrón, el exarquero del conjunto blanquiazul brindó una reciente entrevista con 'L1 Max' en la que no dudó en respaldar la permanencia de 'Pipo' Gorosito pese al duro presente que atraviesa el plantel en la Liga 1. Al respecto, también señaló que la labor del estratega argentino debe ser considerada luego de su gran campaña internacional este 2025.

Leao Butrón opinó sobre la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima/Foto: LÍBERO

"Asumo que el profesor Gorosito ha demostrado su calidad, el análisis debe ir más allá de dos semanas que nos eliminan de la Sudamericana y que perdemos la chance de seguir luchando arriba, debe ir un poco más allá porque el fútbol de 10 meses, no lo pueden resumir a 10 días", sostuvo.

De igual manera, Butrón confesó que todavía no ha dialogado directamente con Franco Navarro e hijo, respecto al futuro de Néstor Gorosito en el cuadro de Matute, sin embargo, dejó en claro que, en todo momento, la principal intención del club es conservar el proyecto deportivo.

"Nos reunimos una vez por semana para hablar del tema de menores básicamente, hablamos muy poco de mayores porque no es nuestro tema, pero entiendo que tienen la personalidad para poder desarrollar el proyecto, estoy seguro que ellos van a seguir convencidos que es el camino ideal, más allá de que estamos pasando un momento de presión y de críticas, pero siempre ha sido así", sentenció.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025:

Por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima se verá las caras frente a Sport Boys este jueves 16 de octubre a las 20:00 horas locales de Perú en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Los íntimos urgen de poder sumar de a tres para seguir en los primeros lugares de la tabla Acumulada. Precisamente, aquel duelo será un duro desafío para el 'Pipo' Gorosito que apunta a reencontrarse con un triunfo.