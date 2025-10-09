Luis Advíncula es opción para reforzar a histórico club de la Liga 1: "Vienen conversando"

Luis Advíncula tiene un año más de contrato con Boca Juniors, es decir, hasta diciembre de 2026, pero su permanencia dependerá del técnico y de lo que le ofrezcan los equipos interesados. Es ahí donde entra un histórico club de la Liga 1 que busca su fichaje para la próxima temporada.

Luis Advíncula es opción de fichaje para Alianza Lima

Analú Rodríguez utilizó su programa 'Hablamos de Max', que comparte junto a Gustavo Peralta, para dar información sobre el próximo paradero del jugador de la selección peruana.

Luis Advíncula interesa a Alianza Lima y podría llegar para la Liga 1 2026, según la periodista deportiva enfocada en el club blanquiazul.

Video: L1MAX

"Tengo información de que Advíncula podría ser una opción para Alianza. No es algo nuevo, sé que lo han estado considerando, han estado conversando y le han planteado la posibilidad. Que llegue el próximo año a Alianza no es descabellado", afirmó.

El interés de Alianza en Advíncula se reflejó en la conversación que tuvieron, donde también le mencionaron la gran oportunidad de tenerlo en sus filas para el próximo año.

"Considerando que hay jugadores de Alianza que son de selección. Tienes a Zambrano, Guerrero, Trauco, Aquino, Garcés. Los de peso te pueden convencer", afirmó la comunicadora Analú.

Rodríguez explica que una de las razones por las cuales el lateral podría fichar por Alianza es que hay jugadores de la selección peruana dentro de la plantilla íntima, por lo que podría ser convencido por ellos para que se dé el flamante fichaje.

Por otro lado, Gustavo Peralta y Analú Rodríguez sugirieron la posibilidad de que lo mismo podría suceder con Sporting Cristal, ya que necesitaría la incorporación de un jugador formado en su cantera. "Como en Cristal también puede pasar. No me parece descabellado lo de Alianza", concluyeron.