- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
Luis Advíncula es opción para reforzar a histórico club de la Liga 1: "Vienen conversando"
Luis Advíncula está en la mira de un club histórico de la Liga 1 para la temporada 2026. ¿Se trata de Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal? Aquí te contamos cuál es el equipo que lo tiene en sus planes.
Luis Advíncula tiene un año más de contrato con Boca Juniors, es decir, hasta diciembre de 2026, pero su permanencia dependerá del técnico y de lo que le ofrezcan los equipos interesados. Es ahí donde entra un histórico club de la Liga 1 que busca su fichaje para la próxima temporada.
PUEDES VER: Teófilo Cubillas lapidó a los jugadores de Alianza Lima con dura crítica: "Siento muchísimo..."
Luis Advíncula es opción de fichaje para Alianza Lima
Analú Rodríguez utilizó su programa 'Hablamos de Max', que comparte junto a Gustavo Peralta, para dar información sobre el próximo paradero del jugador de la selección peruana.
Luis Advíncula interesa a Alianza Lima y podría llegar para la Liga 1 2026, según la periodista deportiva enfocada en el club blanquiazul.
Video: L1MAX
"Tengo información de que Advíncula podría ser una opción para Alianza. No es algo nuevo, sé que lo han estado considerando, han estado conversando y le han planteado la posibilidad. Que llegue el próximo año a Alianza no es descabellado", afirmó.
El interés de Alianza en Advíncula se reflejó en la conversación que tuvieron, donde también le mencionaron la gran oportunidad de tenerlo en sus filas para el próximo año.
"Considerando que hay jugadores de Alianza que son de selección. Tienes a Zambrano, Guerrero, Trauco, Aquino, Garcés. Los de peso te pueden convencer", afirmó la comunicadora Analú.
Rodríguez explica que una de las razones por las cuales el lateral podría fichar por Alianza es que hay jugadores de la selección peruana dentro de la plantilla íntima, por lo que podría ser convencido por ellos para que se dé el flamante fichaje.
Por otro lado, Gustavo Peralta y Analú Rodríguez sugirieron la posibilidad de que lo mismo podría suceder con Sporting Cristal, ya que necesitaría la incorporación de un jugador formado en su cantera. "Como en Cristal también puede pasar. No me parece descabellado lo de Alianza", concluyeron.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50